Chiara Ferragni con le unghie multicolor, la manicure da avere in estate è fluo Chiara Ferragni ha cambiato manicure, inaugurando la stagione estiva con un’idea da imitare assolutamente. Le unghie da avere nella bella stagione sono multicolor e fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna più richiesta del momento e non solo perché ormai può essere considerata una vera e propria imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca, attraverso il suo profilo social seguito da oltre 29 milioni di followers riesce anche a influenzare le mode e le tendenze di stagione. Di recente ha partecipato al Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato dal marito Fedez, e ne ha approfittato per sfoggiare un outfit super rock perfetto per i festivali estivi. In quanti hanno notato il dettaglio pop e multicolor nascosto nel suo look? È stata l'estetista di fiducia a immortalarlo: ecco di cosa si tratta.

La nuova manicure di Chiara Ferragni

Da sempre Chiara Ferragni si serve dei social per documentare ogni dettaglio della sua quotidianità, concentrando le attenzioni dei fan soprattutto sui look scelti per ogni diverso evento a cui prende parte. Nelle ultime ore, però, è stata l'estetista di fiducia a mostrare un dettaglio inedito della sua immagine: la nuova manicure che si rivelerà perfetta per l'estate. Si tratta di Isabella Franchi, alias @unghiedellamadonna, che durante il concerto Love Mi ha immortalato le mani dell'imprenditrice per mostrare la sua creazione: una nail art all'insegna delle tinte fluo mixate l'una con l'altra, dal verde al rosso, fino ad arrivare al celeste e al viola.

Le unghie multicolor di Chiara Ferragni

Le unghie fluo sono il must dell'estate

Quale migliore occasione dell'estate per lasciare esplodere i colori? Quando si parla di manicure non si fa eccezione ed è per questo che con l'arrivo del caldo e del sole trionfano le unghie dalle tinte vitaminiche. La nail art da imitare assolutamente per aggiungere un tocco originale a ogni look è quella di Chiara Ferragni, la sua particolarità? Ogni unghia è un mix di diverse nuance sfumate tra loro, tutte a effetto neon. Il verde fluo si mescola col celeste, il fucsia si fonde col rosso fuoco, il rosa con l'arancione, il viola col lilla: insomma, le mani devono trasformarsi in una vera e propria "tavolozza" multicolor. In quante prenderanno ispirazione dall'imprenditrice per aggiungere un tocco shocking al proprio stile?