Bixie hair, il taglio corto più trendy del 2022 Il taglio più trendy del 2022 è corto, sbarazzino e versatile: si chiama bixie cut, prende ispirazione dagli anni’90 e unisce le caratteristiche del pixie e del bob.

A cura di Federica Ambrogio

Tony&Guy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Autunno/Inverno 2021-22 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il taglio corto più trendy del 2022 è il bixie, un haircut che mixa le caratteristiche del bob a quello del pixie cut e che si ispira ai look indossati negli anni '90. Più lungo di un pixie cut ma più corto di un bob, il pixie cut è un look sbarazzino e versatile da portare spettinato, riccio o perfettamente liscio a seconda dello styling desiderato. Il bixie cut ha una linea arrotondata e un volume morbido, perfetto per mettere in risalto il collo e dare un tocco di femminilità ed eleganza al tuo look.

Bixie cut, il trend per i capelli corti del 2022

Non è la prima volta che vediamo il bixie cut come il protagonista dei tagli di capelli corti: la linea dell'hair cut più trendy del 2022 infatti prende ispirazione ancora una volta dagli anni '90 e che indossavano celebrities come Winona Ryder, Meg Ryan, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz e Halle Berry. Il bixie è chiamato così perché combina gli elementi di due tagli chiaramente riconoscibili, il bob e il pixie: dal pixie prende la linea sinuosa e morbida e la mixa con la silhouette del bob, elegante e sbarazzina. “Questo taglio assume un carattere diverso a seconda del modo in cui lo pettiniamo. Applicare il gel e lasciare che prenda la propria forma è assolutamente moderno e audace. Possiamo anche cambiare l’aspetto, rendendolo ancora più suggestivo, se lo pettiniamo di lato o dietro con la stessa finitura bagnata”, ha rivelato a Estetica.it Raquel Saiz di Salón Blue di Torrelavega (Cantabria).

Un taglio versatile che può essere portato liscio e voluminoso come ha scelto Demi Lovato, ma anche riccio e spettinato lasciando i ricci liberi e ribelli oppure raccolti su un lato con un accessorio o ancora fermare entrambi i lati per creare un'assenza di volume laterale e concentrare la massima corposità sulla testa, quasi come se volessimo ricreare una cresta. Il taglio propone diverse scalature per valorizzare al meglio ogni forma del volto, e lo si può abbinare anche a una frangia cortissima oppure a un ciuffo laterale, tipico proprio del taglio pixie. Sfoglia la gallery e scopri tutti le ispirazioni per il tuo bixie cut.