Acconciature per Capodanno 2022: idee per capelli lunghi e corti Non sai come pettinarti a Capodanno? Ecco le idee da copiare per un acconciatura fai da te da impreziosire con dettagli luminosi e scintillanti per festeggiare l’ultima notte del 2021.

A cura di Federica Ambrogio

Per il trucco hai scelto di puntare su occhi scintillanti e labbra rosse oppure di rendere magnetico il tuo sguardo con un eyeliner dorato, ma per i capelli hai già trovato l'acconciatura perfetta per la notte di Capodanno? Per terminare l'anno in bellezza scegli un look confortevole e fai da te, impreziosito da accessori e dettagli luminosi: code di cavallo, bubble ponytails, chignon e trecce da abbinare a cerchietti, forcine e perle decorative scegliendo lo styling perfetto per capelli corti o medi e per capelli lunghi. Scopri nella gallery tutti i look da copiare e gli accessori da indossare il 31 Dicembre!

Come fare i capelli a Capodanno: acconciature per tagli corti e medi

Per l'ultima notte dell'anno scegli acconciature facili da replicare per un look d'effetto: basterà indossare gli accessori giusti per rendere il tuo look impeccabile e scintillante. Se hai i capelli corti potrai puntare sull'effetto wet con un gel ad effetto bagnato, pettinando i tuoi capelli all'indietro e applicando dei piccoli dettagli luminosi come perline e strass intrecciati tra la ciocche. Il risultato sarà elegante e originale, ma facile e veloce da realizzare. Chi ha i capelli medi potrà invece indirizzarsi sulle onde: dai boccoli definiti e sinuosi fino alle onde piatte con la riga centrale. Uno styling facile da ricreare a casa utilizzando piastre e ferri per arricciare i capelli e che potrà essere impreziosito da accessori come mollette gioiello.

Le acconciature per capelli lunghi da sfoggiare a Capodanno 2022

Se i tuoi capelli sono lunghi avrai l'imbarazzo della scelta tra i look da indossare a Capodanno: se vorrai sfoggiare uno styling sciolto potrai scegliere tra il liscio perfetto o le onde morbide, da portare con un cerchietto luminoso. Gettonatissime per i capelli lunghi le acconciature semi raccolte: potrai copiare il look indossato da Chiara Ferragni, che ha fermato con un fiocco XL in tessuto due ciocche dietro la nuca, lasciando libere e morbide le lunghezze ondulate. Per chi vuole puntare su un look glamour l'idea dea copiare è la mezza coda altissima di Kim Kardashian: la pony tail è realizzata altissima sulla testa con una porzione di capelli, mentre gli altri sono liberi e fluenti che cadono sulle spalle. Se invece vuoi una coda super cool e trendy potrai realizzare la bubble ponytail: ti basterà creare una coda di cavallo classica e poi inserire dei piccoli elastici lungo le lunghezze della coda, allentando poi le ciocche per creare l'effetto bolla.