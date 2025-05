video suggerito

Zverev si arrabbia a Roma, la sua reazione quando viene definito “il peggior numero 2 al mondo” Alexander Zverev è il numero 2 della classifica ATP, c’è chi lo ha definito il peggior numero 2 di ogni tempo. Il tedesco, campione a Roma un anno fa, si è infuriato. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

A Roma Alexander Zverev si trova bene. Nella Capitale è arrivato da qualche giorno e agli Internazionali d'Italia difende il titolo vinto un anno fa, punta al tris, ma prima di scendere in campo ha avuto modo di tirare fuori gli artigli. In un'accesa conferenza stampa ha voluto puntualizzare e si è arrabbiato quando gli è stato ricordato che c'è chi lo ha definito il ‘peggior numero 2 della storia del tennis'.

Finale agli Australian Open e successo all'ATP Monaco

Il 2025 lo aveva iniziato con la finale degli Australian Open. Aveva giocato un torneo magnifico fino alla finale, quando Sinner lo ha spazzato via, vincendo tre set a zero. Quella sconfitta l'ha patita tanto e ha fatto fatica in tutti i mesi successivi. Delusioni in serie, con l'eccezione del titolo a Monaco. Questi risultati negativi lo hanno messo nel mirino della critica e di critiche gliene sono piovute addosso tantissime, onestamente, troppe.

"Non sono il peggior numero 2 di sempre"

Zverev da anni gioca a tennis ad alti livelli e di critiche ne ha lette tante in questi anni, ma ascoltandone una si è arrabbiato, per davvero. Il tedesco si è infuriato quando è stato definito ‘il peggior numero 2 della classifica ATP di tutti i tempi'. Il due volte vincitore degli Internazionali d'Italia ha argomentato e ha detto chiaro e tondo che lui merita quella posizione, che ha ottenuto grazie ai risultati che ha ottenuto negli ultimi dodici mesi: "Sono lì perché ho vinto tornei, ho fatto risultati, il sistema di classifica non mente".

Poi dopo aver parlato del numero 1: "Sarebbe bello, non ci sono mai stato, credo che arriverò", se l'è presa con i media: "Penso che la stampa ami denigrare i giocatori. Ho passato due mesi brutti prima di vincere Monaco, è vero. Ma all'improvviso sono diventato il peggior numero 2 di ogni tempo. Non è così. È ovvio che non sono soddisfatto dei miei risultati, troverò il mio tennis per i tornei più importanti".

Quali sono i tennisti arrivati fino al numero 2 ATP

Oggettivamente ha ragione Zverev, che ha oltre ottomila punti in classifica, è dietro a Sinner ma è davanti ad Alcaraz. Questo per l'attualità. Ma guardando indietro pure è sbagliato definirlo il peggior numero 2 di sempre della storia del tennis. Dal 1973 oggi il tennis ha avuto 29 numeri 1, l'ultimo Sinner. Mentre 13 tennisti sono arrivati al massimo al numero 2 ATP, oltre a miti come Arthur Ashe, Orantes, Rosewall e Vilas, anche Ivanisevic, Chang, Korda, Corretja, Magnus Norman, Haas, Zverev e Ruud.