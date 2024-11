Zverev-Humbert oggi in finale a Parigi Bercy, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming

video suggerito

Alexander Zverev e Ugo Humbert giocheranno oggi la finale del torneo di Parigi Bercy, l'ultimo 1000 della stagione 2024. L'incontro tra il tennista tedesco e quello francese è in programma domenica 3 novembre alle ore 15. Il tennista tedesco sembra favorito in virtù della classifica ATP, sarà numero 2 da lunedì, e anche della grande esperienza. Ma il francese sta giocando il torneo della vita, ha battuto pure Alcaraz, ed è carico a mille, ed avrà il sostegno degli spettatori di Bercy pronti a sostenerlo. Diretta TV solo su Sky, sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con NOW e Sky Go.

Zverev-Humbert in finale a Parigi Bercy, quando si gioca: orario e programma

Alexander Zverev quest'anno è stato un mostro continuità, ha vinto 65 partite (come Sinner), ma ha vinto solo un torneo quello di Roma e ora cerca il bis a Parigi Bercy, dove ha perso la finale nel 2020 (con Medvedev). Per Humbert è la partita più importante della carriera. Si parte alle 12:30 con la finale di doppio Koolhof/Mektic – Glasspool/Pavlasek. Non prima delle 15 Zverev-Humbert

Zverev-Humbert a Bercy: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Zverev-Humbert in TV? La finale del torneo di Parigi Bercy si potrò seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva di tutti i tornei 1000. Non è possibile seguire la finale di Parigi indoor in chiaro. L'incontro, commentato da Elena Pero e Paolo Bertolucci, si potrà seguire su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Zverev e Humbert

Questo sarà il terzo precedente tra Alexander Zverev e Ugo Humbert. Il bilancio è di 1-1 tra il tedesco e il francese. Humbert ha vinto il primo confronto diretto nell'estate del 2021, quando si impose ad Halle con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Mentre il tedesco ha vinto nel 2023 proprio a Bercy sempre in tre set, 6-4 6-7 7-6.