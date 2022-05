Zverev ferma il gioco per salvare una farfalla: è il colpo più bello del torneo di Roma Agli Internazionali d’Italia di scena Roma bel gesto di Zverev durante la semifinale con Tsitsipas. Il tennista tedesco ha salvato una farfalla che era atterrata in campo.

La sfida tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas è ormai uno dei nuovi grandi classici del tennis. Agli Internazionali d'Italia in scena a Roma è andato in scena il nono confronto tra il tennista tedesco e quello greco, giustiziere di Jannik Sinner nel turno precedente, con in palio un posto in finale nel prestigioso Masters 1000 capitolino. Un confronto come da copione molto intenso chiusosi con il successo di Tsitsipas, che ha vissuto anche di un particolare fuori programma durante le fase iniziali, con un ospite che ha fatto capolino sulla terra rossa del centrale del Foro Italico.

C'è stato un momento in cui, in questo afoso pomeriggio romano, non c'erano solo Tsitsipas e Zverev in campo. Il giocatore numero 3 al mondo infatti si è accorto di qualcosa e immediatamente ha chiesto con un cenno della mano, lo stop delle attività. Ad attirare l'attenzione del tedesco è stato infatti un grosso insetto, atterrato a pochi metri da lui nella sua metà campo. Una grande e colorata farfalla, che ha deciso di appoggiarsi momentaneamente sulla terra battuta.

A quel punto Zverev con grande delicatezza si è avvicinato all'insetto e ha provato a prenderlo con la mano sinistra, senza fortuna. La farfalla ha iniziato infatti a volare, restando però nei paraggi senza allontanarsi. A quel punto il giocatore ha deciso di aiutarsi con la racchetta e dopo aver "bloccato" il lepidottero, lo ha quasi incastrato tra le corde. Così Alexander lo ha preso dalle ali e sempre con l'ausilio dell'attrezzo ha trasportato la farfalla nelle fioriere presenti a ridosso del campo.

Dopo aver raggiunto il suo obiettivo, Zverev ha avuto la certezza che l'insetto stesse bene: lo stesso è volato via, allontanandosi tra gli applausi del pubblico che ha applaudito il gesto del giocatore. Una scena che ha richiamato alla memoria quanto accaduto pochi mesi fa in occasione del primo Slam stagionale, a Melbourne. Durante l'intervista post-vittoria su De Minaur, Sinner fu raggiunto da una farfalla che gli si posò addosso. Una situazione considerata di buon auspicio, che aveva portato tanta fortuna alla Osaka. In quest'occasione però non è andata bene a Zverev finito ko contro il greco.