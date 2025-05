video suggerito

Wickmayer umiliata al Roland Garros: perde in 48 minuti ma guadagna una cifra mostruosa Yanina Wickmayer sta per ritirarsi dal tennis. Al Roland Garros ha giocato e perso 6-0 6-0 in 48 minuti con Vika Azarenka. La tennista belga ha guadagnato una cifra spropositata in rapporto al tempo passato in campo.

A cura di Alessio Morra

Vika Azarenka è la prima giocatrice a vincere nella terza giornata del Roland Garros 2025. L'ex numero 1 WTA ha spazzato via Yanina Wickmayer, alla quale non ha lasciato nemmeno un game. Un 6-0 6-0 impietoso in 48 minuti, con la belga che chiude in modo davvero miserevole il penultimo torneo della sua carriera.

Azarenka batte 6-0 6-0 Wickmayer

Non siamo ai livelli della famosa finale femminile del 1988 tra Steffi Graf e Natasha Zverev, che perso 6-0 6-0 in 38 minuti, ma ci siamo molto vicini. Perché è durata appena dieci minuti in più la partita tra Azarenka e Wickmayer, con la belga che ha annunciato il ritiro dall'attività a Wimbledon e che a Parigi ci è andata in modalità ‘ritiro'. 6-0 6-0 in 48 minuti. In tutta la partita Wickmayer ha avuto solo un'opportunità di vincere un game. Insomma, un assolo totale.

Quanto ha guadagnato Wickmayer al Roland Garros

La partita tra Azarenka e Wickmayer è durata meno del primo set tra Daniil Medvedev e Cameron Norrie, che in rimonta si è imposto per 7-5. Non è raro vedere un incontro femminile così rapido, ma comunque fa notizia, in particolar modo se si calcola il guadagno di Yanina Wickmayer, che ha intascato il premio del primo turno, una cifra notevole che ammonta a 78 mila euro. Soldi guadagnati per meno di 50 minuti di partita.

Wickmayer lascerà il tennis a Wimbledon

Praticamente ha ricavato oltre mille euro al minuto, cosa che con ogni probabilità rappresenta un record per il tennis. Wickmayer in virtù della classifica protetta entrerà tra un mesetto circa il torneo di Wimbledon, che ha un montepremi ancora molto più alto. La carriera la belga, che è stata anche numero 12 WTA e che deve il suo nome a Maradona (ha il nome di una delle figlie di Diego), si chiuderà con un altro ricchissimo assegno.