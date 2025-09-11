Wawrinka sfotte un tifoso che lo aveva preso in giro: “I premi dei challenger non pagano i debiti”

Stan Wawrinka a 40 anni è sempre un tennista professionista, gioca prevalentemente challenger, senza particolare fortuna. C’è chi lo esalta, ma anche chi lo prende di mira. A chi aveva osato scherzare Wawrinka ha risposto.

Stan Wawrinka ha 40 anni, ha vissuto anni fa stagioni meravigliose, nel 2025 ha vinto solo due partite a livello ATP ma continua a giocare, lo fa nel circuito challenger, dove trova giovani rampanti che cercano l'ascesa definitiva e tennisti grandicelli, non quanto lui, che provano a sbarcare il lunario provando a raggranellare punti e soldi. Le perle che regala agli appassionati sono sempre le stesse, ma in tanti si interrogano sul perché sia ancora in campo nonostante non sembra più avere la chance di tornare a giocare come ai bei tempi. Wawrinka lo sa e la prende con grande ironia, come ha fatto con un utente che su ‘X' aveva, forse, fatto una battuta.

Stan the Man in campo al challenger di Rennes

Wawrinka questa settimana, da numero 149 della classifica ATP, sta disputando il torneo challenger di Rennes. Il tennista svizzero, ex numero 3 del mondo e tre volte vincitore Slam, ha superato il primo turno, nel quale ha messo in mostra una serie di colpi dei suoi. Uno scambio è stato scelto per celebrarlo sull'account ‘X' dell'ATP Challenger Tour. Commenti a raffica, quasi tutti favorevoli a Stan The Man, che però ha scovato il commento di un utente che ha scritto: "O ama il tennis più di chiunque altro o ha debiti pazzeschi".

La risposta glaciale di Wawrinka

Wawrinka non ha esitato un attimo e ha risposto rifilando una doppia stilettata: "Non sono sicuro che il montepremi del Challenger possa pagare qualsiasi debito". Un rovescio dei suoi, micidiale, però virtuale, con tanto senso dell'umorismo.

Wawrinka è letteralmente ammirevole. Perché lo svizzero si è gettato nelle forche caudine dei challenger ben sapendo di aver poche chance di uscirne. Quando ha fatto il tentativo di salire su, in quelli che erano i suoi tornei spesso è finita male: 2 vittorie e 10 sconfitte a livello ATP. Ma la passione è unica.