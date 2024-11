Wawrinka entra a gamba tesa su Tsitsipas e lo smentisce postando un video: è polemica nel tennis

video suggerito

Stefanos Tsitsipas in questa stagione non è riuscito a qualificarsi per le ATP Finals, che vinse cinque anni fa. Uno smacco per il greco che è stato ancora una volta troppo incostante e che ha vanificato una buona primavera tennistica con una finale totalmente da cancellare. Mentre gli otto eletti sono a Torino, Tsitsipas ha criticato il nuovo format dei 1000, facendolo in modo deciso. A quelle parole ha risposto Stan Wawrinka, che gli ha ricordato il suo parere favorevole al cambiamento due anni fa. Ed è subito polemica.

Tsitsipas critica il nuovo format dei tornei 1000

Tsitsipas e Wawrinka non sono due persone che si fanno molti problemi a esprimere le proprie opinioni, insomma non sono certi maestri in diplomazia. Il greco di tanto in tanto filosofeggia sui social e recentemente ha criticato il format dei tornei 1000 che si sono allungati e durano quasi due settimane, con le eccezioni di Monte Carlo e Parigi Bercy.

Al greco questi tornei così lunghi non piacciono: "I Masters 1000 di due settimane si sono trasformati in una seccatura. La qualità è decisamente calata. I giocatori non hanno il tempo di recupero o di allenamento di cui hanno bisogno, con partite costanti e nessuno spazio per l’intenso lavoro fuori dal campo".

Aggiungendo: "È ironico che l’ATP si sia impegnata in questo formato senza sapere se avrebbe potuto effettivamente migliorare, non solo il programma, ma anche la qualità. Parigi-Bercy, disputatosi in una sola settimana, è stato emozionante e facile da seguire. Proprio come dovrebbe essere. Se l’obiettivo era quello di alleggerire il calendario, estendere ogni 1000 a due settimane è un passo indietro. A volte, sembra che stiano aggiustando ciò che non era rotta".

Wawrinka risponde seccamente a Tsitsipas

Parole e musica di Tsitsipas, chiaro come suo solito. Ma non coerente secondo Wawrinka, che quel lungo post lo ha letto e a quel post ha deciso di rispondere per le rime. Nessuna parola, nessuna emoji, ma solo la condivisione di un video, datato 2022, nel quale si sente il giocatore greco invece esprimere parole favorevoli al cambiamento del format per i tornei 1000: "In un certo senso, questo cambiamento significherà anche che i primi 100 giocatori riceveranno ogni anno un buon supporto finanziario per i loro sforzi".