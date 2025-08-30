Un uomo ruba il cappello a un bambino agli US Open, il gesto del tennista ha cambiato la storia

Il brutto episodio è avvenuto al termine della partita vinta da Kamil Majchrzak contro Karen Khachanov. Il tennista polacco ha visto il video e condiviso un appello sui social per individuare il ragazzino a cui era stato strappato l’omaggio: “Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato”.

Kamil Majchrzak è il tennista che agli US Open ha cambiato il finale di una brutta storia per la quale lui stesso c'era rimasto male. A fine incontro uno spettatore ha strappato dalle mani di un bambino il cappellino che il giocatore gli aveva donato dopo aver autografato una pallina. Un gesto che aveva smorzato la soddisfazione del polacco (76° nel ranking) per aver ottenuto una delle vittorie più importanti della carriera: il successo su Karen Khachanov (attuale numero 9 al mondo) in 5 set e dopo oltre 4 ore di gioco che lo ha qualificato al terzo turno dello Slam americano.

Majchrzak, che non si era reso conto bene della scena, impossibilitato a intervenire sul momento anche per la destrezza dell'uomo che ha subito infilato il berretto nella borsa di una donna accanto a lui, s'è attivato attraverso i social affinché lo aiutassero a identificare il ragazzino per restituirgli il maltolto, omaggiandolo con un altro regalo.

Il gesto riprovevole: strappa un berretto dalle mani di un bimbo

Reduce da una partita molto intensa, Majchrzak s'era concesso un momento di relax avvicinandosi a una delle balaustre a bordo campo. Lì s'era intrattenuto con alcuni piccoli tifosi: ha stretto mani, fatto autografi e ad alcuni ha anche dato un piccolo dono, quale ricordo di quella giornata. A un certo punto, però, qualcosa è andato storto: un bimbo ha allungato il braccio e preso il berretto del polacco ma gli è stato tolto dalle mani da una persona che era nei pressi. La sequenza video è stata registrata dalle telecamere ed è subito divenuta virale per la prepotenza subita dal ragazzino e l'aria divertita dell'uomo che è in compagnia di una donna.

Majchrzak, appello su Instagram: "Aiutatemi a trovare il bambino"

Majchrzak ha compreso esattamente cosa è successo solo in un secondo momento, proprio in virtù di quella breve clip che tanto aveva fatto discutere. Non è rimasto insensibile e, sfruttando la piattaforma social, ha chiesto aiuto ai suoi follower affinché gli dessero una mano a identificare il piccolo. "Non ditemi che il bambino non ha ricevuto il mio cappello… Per fortuna, ne ho abbastanza e sono preparato a queste cose. Potete aiutarmi a trovarlo? Chiunque legga questo messaggio o può informare i suoi genitori, sono a disposizione".

L'appello non è caduto nel vuoto, anzi ha alimentato il tam tam della Rete tanto che nel giro di poche ore il tennista polacco è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia del bimbo e gli ha dato un altro cappellino. "Sono impressionato dalla potenza di internet – ha aggiunto -. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato". Per la generosità mostrata, il gesto del tennista è diventato uno dei momenti più importanti di questa edizione degli US Open 2025.