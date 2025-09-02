Un tifoso di Sinner prova a rubare qualcosa dalla sua borsa senza vergogna: la reazione di Jannik

Lo spiacevole episodio è capitato al termine dell’incontro degli US Open: dopo aver battuto Bublik, Jannik stava firmando autografi ai suoi tifosi. Poi s’è accorto del brutto gesto.

Jannik Sinner tutto si aspettava tranne che una persona tra il pubblico degli US Open, seduta proprio a ridosso del campo, cercasse di aprirgli la sacca per rubargli qualcosa, qualunque cosa gli sarebbe capitata tra le mani. Tutto, anche a costo di fare una brutta figura, pur di portare a casa un prezioso souvenir dopo la partita vinta dal numero uno al mondo contro Bublik. E no, non è uno scherzo. È successo davvero: c'è stato qualcuno che è sembrato cercare con destrezza il colpo da "mariuolo" nonostante la grande disponibilità del giocatore a concedere autografi, selfie e cadeaux come spesso accade al termine degli incontri.

Il video dello spettatore che cerca di aprire la borsa di Sinner

La sequenza video è tanto biasimevole quanto surreale. Tale era la voglia di entrare in possesso di un ricordo del campione, che lo spettatore s'è spinto oltre ogni logica, oltre ogni forma di buona educazione, noncurante perfino della reazione delle guardie di sicurezza. Le immagini mostrano cosa è successo.

Sinner s'è già sistemato e sta per recarsi nello spogliatoio. Indossa un giubbotto, a tracolla ha il borsone nel quale ha messo i ferri del mestiere (dalle racchette ad altri accessori di cui ha bisogno). Dalle postazioni più vicine al rettangolo di gioco ci sono persone che lo chiamano affinché si avvicini. Lui lo fa senza pensarci due volte. La clip mostra come passi a un tifoso uno dei teli usati durante l'incontro e si fermi ad autenticare le palline da tennis con la sua firma.

La reazione di Sinner al gesto invadente dello spettatore

Jannik è circondato da un paio di addetti che sono lì per proteggerlo dall'eccessiva invadenza dei sostenitori. È in quel momento che uno di loro azzarda una mossa senza che Sinner ne abbia contezza: allunga il braccio verso la sacca del giocatore e prova ad aprire la cerniera. Uno degli steward se ne accorge con la coda dell'occhio e gli tira indietro la mano. Quel gesto senza vergogna provoca la reazione stizzita dell'alto-atesino: fa dietrofront di scatto e se ne va, seccato da quell'atteggiamento eccessivo. Lo spettatore si scusa ma è troppo tardi, ha sfruttato male malissimo la sua buona occasione.

Piccolo incidente già dimenticato, Sinner ha la testa già al prossimo incontro: nei quarti di finale incontrerà Lorenzo Musetti che ha letteralmente spazzato via Munar meritando il confronto con il numero al mondo. "Sarà bellissimo per i tifosi italiani – le parole di Jannik -. Il nostro tennis sta vivendo un momento straordinario. E Lorenzo è uno dei più grandi talenti". Avviso ai naviganti: tenete le mani a posto.