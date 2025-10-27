Tsitsipas scambiato per Griezmann: “Il tassista non mi ha creduto. Pensa che giochi nell’Atletico”

Il tennista greco ha raccontato un episodio divertente accadutogli qualche giorno fa quando è stato preso per Griezmann, l’attaccante dell’Atletico Madrid. Il tassista non ha creduto al no di Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas ormai a tennis ci gioca poco. Un 2025 piuttosto disastroso per il greco che a causa di una serie di problemi fisici ha dato forfait a un torneo dietro l'altro, in mezzo ha giocato solo l'esibizione del Six Kings Slam. Cerca di rilassarsi Tsitsipas che durante una vacanza negli Stati Uniti ha trovato un uomo che lo ha scambiato per un altro grande atleta: il calciatore francese Antoine Griezmann, ne è nato un siparietto spassoso.

"Quell'uomo ora crede che giochi per l'Atletico Madrid"

Dopo aver rinunciato pure al 1000 di Parigi e alla prima edizione del torneo ATP 250 di Atene, Tsitsipas è volato negli Stati Uniti dove è stato protagonista di un episodio particolare, che lui stesso racconta. A Chicago il tennista chiama un taxi, non uno particolare, ma un risciò, una volta salito a bordo il conducente lo guarda e gli dice: "Sei Griezmann tu?". Tsitsipas afferma di aver detto di no. Il tassista non ci crede, ma sta al gioco. La corsa continua.

Poi è arrivato il tweet: "Sono stato caricato da un tassista serbo in bicicletta a Chicago. Una volta salito mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: "Antoine Griezmann?". Io ho risposto dicendo che non ero io. Lui mi ha fatto l'occhiolino, dicendo "Bel tentativo". Credo che ora giochi per l'Atletico Madrid".

Una stagione da dimenticare per Tsitsipas

Tsitsipas ha iniziato la stagione 2025 da numero 11 della classifica ATP, dopo un buon avvio, con il successo di Dubai, è progressivamente andato nettamente a peggiorare. Una discesa netta che lo ha portato fuori dai primi 30 della classifica mondiale, e con un futuro nebuloso, visti i tanti giovani rampanti che stanno migliorando e che sono pronti a dare la scalata al grande tennis. Un 2025 che è stato difficile pure dal punto di vista sentimentale per l'addio a Paula Badosa, tennista alla quale è stato legato per diverso tempo. Ora, il greco prova a rilassarsi, anche con un fatterello divertente, in vista del 2026 che rappresenta per lui l'ultimo treno.