Tsitsipas polverizzato da Alcaraz al Roland Garros dà la colpa al sonnifero: “Ero addormentato” Stefanos Tsitsipas dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland Garros ha spiegato il motivo del tracollo nei primi due set. Tutta colpa del sonnifero.

A cura di Marco Beltrami

Tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas al Roland Garros non c'è stata praticamente mai partita. Gli unici segnali di vita del greco nei quarti di finale del prestigioso torneo francese sono arrivati nel terzo set che infatti è durato quasi quanto i primi due, vinti dallo spagnolo concedendo appena tre giochi.

Prova di forza per il numero uno del mondo che ora affronterà in una super semifinale Djokovic, rimandato invece Tsitsipas che ha rivelato di essere letteralmente addormentato nella fase iniziale del match. Tutta colpa del programma serale che lo ha spinto insieme al suo clan a scelte particolari per facilitare il sonno e dunque il recupero. Mai avrebbe immaginato però Stefanos che tutto si sarebbe rivelato un vero e proprio boomerang.

Il giocatore greco che occupa attualmente il quinto posto del ranking ATP nel parlare della sua prestazione ha spiegato che non prenderà più pillole di melatonina prima del match. Questo il motivo per cui lui ha "dormito" nei primi due set, agevolando il lavoro del suo avversario che è stato a tratti ingiocabile. "Una cosa che eviterò in futuro sono le pillole di melatonina e il sonno prima delle partite, perché chiaramente non aiuta", ha dichiarato Stef alla stampa.

Ma perché ha dovuto fare ricorso ad un piccolo "aiuto" per riuscire a dormire? Questa la sua spiegazione: "È stato un programma difficile negli ultimi giorni. Giocavo fino a tarda notte, forse non troppo tardi, ma abbastanza da rovinare i miei impegni. Il sonno è molto importante e il recupero è la cosa più importante quando si giocano gli Slam".

E contro Alcaraz si è ripetuta la stessa situazione vissuta da Tsitsipas contro Djokovic esattamente un anno fa. Gli strascichi degli effetti del sonnifero si sono dunque sentiti anche in campo: "Ho fatto lo stesso errore in passato e quando ho affrontato Novak a Bercy un anno fa avevo esattamente lo stesso punteggio. Immagino che alla melatonina piacciano i primi due set. Non è stato per niente divertente. Ero completamente fuori, in un certo senso ero addormentato. Spero che non accada di nuovo, è brutto".

Tsitsipas provato nel match del Roland Garros contro Alcaraz

Pur riconoscendo i meriti dello straripante Alcaraz dunque, Tsitsipas non ha potuto non sottolineare come a suo dire il sonnifero abbia stravolto i suoi piani e ridotto le sue chance di contrastare l'avversario: "Non voglio togliere nulla a Carlos, sta giocando molto bene. Meritava di vincere, non parliamone. Sono solo scioccato dal fatto che questo mi abbia colpito così tanto. Andiamo avanti".