Il calvario di Moreno dopo un morso di zanzara: la dengue e il coma sfiorato, sarà al Roland Garros Il tennista americano Nicolas Moreno de Alboran in un reel postato su Instagram ha raccontato gli ultimi mesi della sua vita, passati attraverso buoni risultati e momenti difficilissimi a causa della dengue.

A cura di Alessio Morra

Nicolas Moreno de Alboran è un tennista americano, non è un grande nome, ma è uno dei tanti ragazzi che cerca di sfondare e prova a entrare, quantomeno, nella top 100. Un nome che gli appassionati, quelli che seguono anche i tornei challenger, comunque, conoscono bene. In questo 2024 ha ottenuto anche buoni risultati, e li ha centrati dopo aver vissuto una parte finale di 2023 da incubo, a causa di una puntura di zanzara. Lui stesso ha raccontato la sua storia con un video postato sui social.

Chi è Nicolas Moreno de Alboran

Moreno de Alboran è stato al massimo numero 121 della classifica ATP, nel 2023 ha giocato anche gli US Open, è un classe '97, non un fenomeno della racchetta, ma è uno che ci prova. Americano e con un gioco non degno di nota va a caccia di un posto nella top 100. Attualmente nella Race è numero 124, non male, considerato quello che ha passato, tra la fine del 2023 e l'inizio 2024.

Moreno de Alboran ha contratto la dengue

La prima qualificazione in uno Slam aveva suggellato il suo buon 2023, che ha chiuso giocando un challenger in Brasile. L'americano ha deciso poi di fare una breve vacanza, è andato in Repubblica Dominicana, come lui stesso ha raccontato nel lungo reel postato su Instagram. Era andato a trovare dei vecchi amici, voleva rilassarsi, godersi il break tra una stagione e l'altra. Ma lì è stato punto da un mosquito, o meglio da una zanzara.

Moreno de Alboran probabilmente nemmeno se n'è accorto in un primo momento, lo ha capito nei giorni successivi. Quando ha iniziato a stare male. Si sentiva debole, senza forze, era stanco, aveva la febbre, ed è finito in ospedale. Lì, invece di stare meglio, inizialmente è stato peggio. É iniziato così il suo calvario. Gli è stata diagnostica la dengue, una malattia tropicale infettiva trasmessa dalle zanzare, che può essere pericolosissima.

Ha rischiato di finire in coma, ha perso dieci chili in due settimane, e, come lui stesso ha raccontato, aveva difficoltà anche nel rigirarsi nel letto, e ci sono stati giorni in cui non riusciva a muoversi.

Moreno de Alboran sarò al Roland Garros

Pian piano si è ripreso, è tornato in salute e soprattutto in campo, lo ha fatto faticosamente, ha dovuto recuperare la forma fisica ed è tornato a giocare con risultati modesti. Nel 2024, però, ha cambiato marcia. A febbraio a Delray Beach si è qualificato e ha vinto, a 26 anni, la prima partita della sua carriera a livello ATP. Mentre lo scorso aprile ha raggiunto, a Marrakech, per la prima volta i quarti in un torneo ATP. E ora, dopo aver messo alle spalle questa bruttissima vicenda, va a caccia di un posto nella top 100. E soprattutto ha ottenuto una wild card per il Roland Garros, che giocherà per la prima volta.