Carlos Alcaraz spazza via Tsitsipas al Roland Garros: venerdì super semifinale con Djokovic Carlos Alcaraz ha lasciato appena 9 giochi a Tsitispas. Alcaraz si qualifica per le semifinali giocando un match spaziale e venerdì se la vedrà con Novak Djokovic. Sarà la finale anticipata del Roland Garros.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti gli appassionati speravano di vedere uno di fronte all'altro Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. E i sogni sono diventati realtà. Perché lo spagnolo e il serbo si affronteranno nella prima semifinale del Roland Garros, un match che di fatto è una finale anticipata. Mentre l'ex numero 1 ha dovuto faticare con Khachanov, il ventenne ha lasciato le briciole a Tsitsipas.

Novak Djokovic è stato il primo a scendere in campo e nel pomeriggio è stato costretto ad alzare il livello, e non di poco, per piegare l'ostico Khachanov che dopo aver vinto il primo set 6-4 si è issato fino al tie-break del secondo, che ha perso 7 punti a 0. Il russo sente il colpo e nel terzo viene travolto (6-2), lotta nel quarto, ma Djokovic è più forte e giocando meglio chiude 6-4. 45ª semifinale Slam per Djokovic.

L'altro quarto del martedì sembrava sulla carta più equilibrato. Ma non è stato così. Alcaraz ha giocato in modo mostruoso. Definire perfetta la sua prestazione è quasi riduttivo. Due break nel primo set, ed è 6-2 per Carlos che nel secondo set mette alle corde e colpisce pesantemente Tsitsipas, che cede 6-1.

Leggi anche Tennista crolla in lacrime al Roland Garros: è stata squalificata e non se ne fa una ragione

Per un'ora e mezza è massacro totale che continua anche nel terzo set, quando il pubblico con un boato festeggia un game vinto dal greco, che nel finale con un moto d'orgoglio e forse pure libero da pensieri ritorna a galla, annulla tre matchpoint e si rimette in parità. Si va al tie-break. Alcaraz scappa, va sul 6-3, Tsitsipas annulla altri due matchpoint, ma poi vince Carlos.

Alcaraz è in semifinale, venerdì affronterà Novak Djokovic (con cui ha vinto l'unico confronto diretto). Sarà senz'altro una partita straordinaria, una finale anticipata in cui ci sarà in palio anche il numero 1 ATP. Mercoledì si disputeranno gli altri due quarti: Rune-Ruud e Zverev-Etcheverry.