Tsitsipas furioso, spacca tutto agli Internazionali di Roma: una raccattapalle costretta a spostarsi Stefanos Tsitsipas protagonista di un momento di rabbia e violenza in avvio del match contro Struff agli Internazionali di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Stefanos Tsitsipas protagonista di brutte scene agli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma. Il tennista greco all'esordio stagionale sulla terra rossa del Foro Italico, si è lasciato andare ad uno sfogo rabbioso in apertura della sua partita contro Struff. Un episodio davvero da censurare per il greco, che in più di un'occasione ha mostrato la sua frustrazione.

Pronti, via e in occasione del match contro il tedesco, Tsitsipas ha perso subito il servizio. Un primo game disastroso per il numero 8 del ranking e tra i favoriti per il successo finale. Nemmeno il tempo di iniziare dunque e subito match in salita per il greco che ha avuto uno scatto di rabbia. Stefanos nei pressi del tabellone di fondo campo, ha iniziato a colpire con la racchetta uno dei contenitori, contenenti probabilmente i microfoni.

Botte violente da parte di Tsitsipas che ha distrutto l'oggetto, e anche la sua racchetta che è rimasta addirittura incastrata. Molto spaventata la raccattapalle presente nei paraggi, che per paura di essere raggiunta magari da un pezzo del contenitore si è allontana, visibilmente preoccupata.

Un episodio davvero da censurare per Tsitsipas che poi ha ricevuto un warning per questo. Dopo il primo set perso, il top ten si è soffermato in panchina con lo sguardo rivolto verso terra a rimuginare sul suo gioco. Con entrambe le mani, Stefanos ha provato a caricarsi, probabilmente cancellando anche l'accaduto. Raramente lo abbiamo visto così teso, forse solo una volta in occasione di uno sfogo sempre su un oggetto presente ai margini del campo, che finì in malo modo con un colpo rifilato a papà Apostolos.

Non è un momento facile per lui e chissà che non influisca anche la vita privata e la recente rottura con la collega Badosa, che oggi dal canto suo ha vinto il match a Roma. Dovrà necessariamente ritrovare la serenità giusta Stefanos, che ha un feeling speciale con Roma e l'Italia, dove è cresciuto.