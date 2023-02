Tsitsipas e Kyrgios litigano ancora a distanza di mesi: “Io giocavo, lui faceva il clown” Tra Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios non è ancora finita. Dopo la rottura avvenuta in campo nell’edizione 2022 di Wimbledon i due tennisti si sono nuovamente scontrati, questa volta sui social. Riaffiorano vecchie accuse.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una guerra di nervi senza esclusioni di colpi. Quella tra Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios andrà avanti ancora per molto. È la sensazione che in tanti stanno avendo specie dopo gli ultimi risvolti. I due tennisti protagonisti del terzo turno della scorsa edizione del torneo di Wimbledon furono protagonisti di una lite furiosa in campo che mise fine definitivamente al loro rapporto. Una battuta da sotto da parte dell'australiano non fu gradita dal greco che scaglio in modo energico una pallina contro gli spalti per protesta finendo per sfiorare anche uno spettatore. Da quel momento ne è scaturita una lite a distanza tra i due. In quell'occasione vinse Kyrgios che poi perse la finale contro Djokovic.

Ma a quanto pare i dissapori tre le parti di certo non si sono placati, nemmeno a distanza di tempo. Subito dopo quel fattaccio Tsitsipas si scusò per il gesto di stizza in campo e accusò Kyrgios: "Ha fatto la sua parte con quel circo – dichiarò – È il suo modo di manipolare l'avversario e distrarlo e questo deve finire, non va bene. Bullizza costantemente l'avversario". Accuse a cui Kyrgios rispose subito: "Forse dovrebbe provare prima a trovare il modo di battermi un paio di volte e poi pensare al resto". Insomma, fra battutine, frecciate social e altre interviste, di certo si era capito che i due non avessero avuto alcun chiarimento, anzi, a giudicare da ciò che è accaduto in queste ore, la situazione sembra non essere proprio cambiata.

Tsitsipas è stato finalista degli ultimi Australian Open in cui è uscito sconfitto dalla sfida contro Djokovic. Il greco ha sfruttato in queste ore l'occasione di rilasciare un'intervista ritornando sull'argomento Kyrgios: “È stato lui a rompere la nostra relazione, io non ho fatto nulla – ha dichiarato – Nel 2022 a Wimbledon io stavo solo cercando di competere, mentre lui giocava a fare il clown. Questo perché dipende da come si sveglia ogni giorno“. Parole che sono arrivate subito alle orecchie di Nick Kyrgios che di certo non ha perso tempo cogliendo immediatamente l'occasione di gettare ulteriore benzina sul fuoco per riaprire questo dibattito.

Con un tweet apparso sul suo account Twitter, Kyrgios decide così di rispondere. “Non ha fatto niente? Giusto, è stato proprio così – ha scritto Kyrgios – Questa è la partita in cui ha colpito qualcuno nel pubblico… ha mandato un’altra palla fuori dall’impianto e dove infine gli è stata anche insegnata una nuova lezione di fronte ad un altro stadio pieno…“. Insomma, se qualcuno pensava che tra i due potesse tornare il sereno, si sbagliava di grosso. Da entrambe le parti, come si evince dagli ultimi risvolti, in questo momento non c'è alcuna voglia di trovare un chiarimento e ripartire dall'inizio cercando di dimenticare quella pazza giornata di Wimbledon in cui gli amenti del tennis rimasero straniti di fronte alla loro incredibile lite in campo.