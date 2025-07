Tiafoe fa un gesto inqualificabile verso l’arbitro: si prende gioco di lui con insolenza

Frances Tiafoe è un tennista dal carattere fumantino e il brutto gesto fatto a fine partita nei confronti del giudice di sedia (oltre ad atteggiamenti sopra le righe durante il match) è stato davvero inqualificabile per insolenza e mancanza di rispetto. L'episodio è successo a Toronto, in occasione dell'incontro del Masters 1000 giocato e vinto con il giapponese Yosuke Watanuki (1-6, 7-5, 7-6). L'americano, che pure aveva ingaggiato vivaci scambi di battute con l'arbitro fino a spazzare via una pallina in segno di disappunto, ha fatto solo finta di stringergli la mano facendosi beffe di lui.

Un comportamento che ha sporcato una bella prestazione e messo in secondo piano l'andamento di una sfida interessante. Lo statunitense avanza al terzo turno del Canada Open, dove se la vedrà con l'australiano Aleksandar Vukic, ma ancora una volta fa parlare di sé per le reazioni sopra le righe.

Tiafoe si prende gioco dell'arbitro, il brutto gesto a fine incontro

Tiafoe ha avuto una condotta censurabile a più riprese e gli è andata anche bene perché il giudice di sedia lo ha graziato infliggendogli solo un warning (un avvertimento verbale) nonostante gli sfoghi improvvisi e quello scatto d'ira a causa del quale ha scagliato una pallina sugli spalti. Ha rischiato grosso ed è stato perdonato, anche per questo è incomprensibile l'approccio verso l'ufficiale di gara. Una volta raccolto il punto decisivo, l'americano è sceso a rete per stringere la mano all'avversario ma il pasticcio l'ha combinato quando assieme a Watanaki s'è avvicinato al signor Fergus Murphy (giudice di sedia).

Il giapponese gli ha stretto la mano, lui gliel'ha solo tesa salvo ritirarla quasi subito, lasciando l'interlocutore in imbarazzo. Poi, a braccia alzate, ha salutato il pubblico. In un secondo momento sia Tiafoe sia l'arbitro sono stati visti scambiare qualche battuta e sembra che gli abbia chiesto scusa. Possibile… perché quando c'è di mezzo lui tutto può accadere nel bene o nel male.

L'americano spesso multato per la condotta in campo

Non è la prima volta che Tiafoe è coinvolto in atteggiamenti controversi con arbitri di sedia. In un precedente torneo a Shanghai, perse le staffe e insultò pesantemente l'arbitro dopo la sconfitta contro Safiullin. Poche settimane dopo, a Vienna, si rese protagonista di un altro sfogo per un "time-violation". E al Roland Garros provò a mettere nei guai Lorenzo Musetti facendo notare al giudice di sedia un gesto di nervosismo da parte dell'italiano.