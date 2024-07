video suggerito

Tiafoe da Wimbledon durissimo con i tennisti che lo hanno battuto: "Ho perso con dei clown" Il tennista americano, che ha vinto in rimonta con Arnaldi a Wimbledon, parlando della sua annata ha usato delle parole durissime verso sé stesso ma ha anche usato una parola orrenda per chi lo ha sconfitto nel 2024: "Devo essere onesto, ho perso contro dei clown".

A cura di Alessio Morra

Frances Tiafoe è riuscito a superare il primo turno a Wimbledon, lo ha fatto vincendo un match in rimonta contro Matteo Arnaldi, che dopo essere andato avanti di due set è stato rimontato. Un successo pesante per l'americano, che ha rischiato grosso ma ha vinto e si è scrollato di dosso anche un lungo periodo negativo. Dopo la partita, però, ricordando le tante partite perse ha usato parole durissime verso se stesso, ma anche contro chi lo ha sconfitto negli ultimi dodici mesi dicendo: "In questi ultimi mesi ho perso contro dei clown". E chissà ora come sarà accolto negli spogliatoi l'americano?

Tiafoe in rimonta batte Arnaldi a Wimbledon

Tiafoe a Wimbledon ha giocato con Arnaldi. Primo set sul filo, lo vince il ligure al tie-break, nel secondo c'è subito il break dell'americano che si porta sul 2-0, poi però l'italiano sale in cattedra e vince sei giochi consecutivi. Due set a zero. Una montagna da scalare. Tiafoe non batte ciglio e vince rimontando 6-7 2-6 6-1 6-3 6-3. L'americano passa e si qualifica per i trentaduesimi di finale.

Dopo aver superato il turno l'americano, che è stato semifinalista agli US Open nel 2022, si è presentato in conferenza stampa e parlando della sua stagione – molto negativa 13-14 sconfitte prima di Wimbledon (più un ko nel challenger di Cagliari) – ha usato delle parole severe, prima verso se stesso analizzando il tennis e il suo momento: "Il tennis è brutale, troppi alti e bassi. Penso a dove sono ora. L'anno scorso ero tra i primi 10 del mondo, ora sono a malapena testa di serie", poi però parlando delle sue sconfitte ha detto: "Ho perso contro dei clown. Odio dirlo, ma devo essere onesto".

Quali sono i tennisti che hanno battuto Tiafoe, che lui definisce clown

Chi lo ha battuto in quest'avvio di 2024 (da Shapovalov a Machac, da Coria a O'Connell passando per Draper e Hijikata, da Shang a Rinderknech fino a Shelton e Tsitsipas, che sono due tennisti di alto livello) di sicuro non sarà felice, poi ha continuato l'autocritica l'americano: "Sto avendo una brutta stagione. Ho dato per scontato il gioco e mi sono un po' adagiato. Smetti e ti trovi in una posizione strana. Smetti di divertirti e ti trovi in una posizione strana. Dubiti di te stesso e si generano queste cose. Ma è il gioco". Poi prosaicamente ha chiuso dicendo: "C'è sempre la luce in fondo al tunnel".