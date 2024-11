Tennisti spiazzati dal campo della Coppa Davis a Malaga: “Questo è troppo”. Sinner avvantaggiato

video suggerito

Le partite di Coppa Davis a Malaga stanno entrando sempre più nel vivo con il debutto tanto atteso da parte dei campioni in carica, l'Italia capitanata da Jannik Sinner il numero uno al mondo chiamato ad una immediata conferma anche in Nazionale. Su una superficie che però ha mostrato un particolare che ha stupito molti tennisti già scesi in campo: il cemento della Martin Carpena Arena ha presentato una velocità più elevata del previsto, molto maggiore rispetto a quella vista nelle ATP Finals di Torino.

Anche gli specialisti delle superfici veloci sono stati sorpresi dal cemento di Malaga. Molti hanno trovato il campo particolarmente veloce, definendolo "fin troppo veloce" rispetto alle aspettative iniziali. Ovviamente alcune Nazionali si sono trovate a dover gestire la situazione, come la Spagna, mentre altri potrebbero trarne vantaggio. Come Jannik Sinner ad esempio, che si trova perfettamente a proprio agio su questa superficie, congeniale ad esaltare ancor più le caratteristiche del suo gioco, al contrario di quanto avvenuto alle Finals di Torino, dove ha comunque primeggiato.

Perché la Coppa Davis a Malaga si sta giocando sul cemento

La Coppa Davis è di scena a Malaga, alla Martin Carpena Arena sul cemento, una superficie che l'ITF, la Federazione internazionale di tennis, ha stabilito come standard da quando, nel 2018, ha cambiato il format del torneo. In precedenza, le partite si giocavano sulla superficie scelta dal Paese ospitante l'evento e, in questo specifico caso, la Spagna avrebbe puntato sulla terra battuta. Eppure, pur non essendo una sorpresa, la superficie di Malaga su cui si stanno disputando gli incontri, ha rappresentato una difficoltà aggiuntiva, riguardante proprio l'elevata velocità dei campi.

Il cemento della Martin Carpena Arena, il 3° più veloce dell'anno

Ufficialmente la Federazione Internazionale di Tennis indica il cemento indoor di Malaga come una superficie "medio veloce", pur non offrendo i dati esatti, ma chi è sceso in campo si è accorto che la velocità è decisamente superiore alle aspettative. Soprattutto in un paragone diretto con le recenti ATP Finals di Torino, attendendosi la medesima risposta di reazione della pallina che alla Martin Carpena Arena è decisamente maggiore. Sulla scala delle velocità delle superfici in cemento, nella classifica stagionale il campo di Malaga sembrerebbe terzo con un punteggio ufficioso di 41, solo dietro alla superficie dei tornei di Parigi-Bercy (45,5) e di Cincinnati (43,0). Ciò ha portato anche ai primi commenti degli stessi tennisti, tra cui gli spagnoli che sono rimasti sorpresi dalla velocità sprigionata dalla pallina. Una caratteristica che gioca a netto vantaggio delle nazionali con tennisti forti nel servizio, regalando già alcune sorprese nei risultati come lo schiacciante 2-0 con cui la Germania è riuscita a battere il Canada ai quarti di finale aggiudicandosi la semifinale dove giocherà contro l'Olanda.