Tennista di 14 anni picchiata brutalmente da suo padre: la accusava di non impegnarsi abbastanza Sul web è stato diffuso un video in cui si vedono immagini tremende. Si vede una ragazzina di 14 anni malmenata dal padre su un campo tennis. L’uomo la accusava di impegnarsi poco durante l’allenamento.

A cura di Alessio Morra

Il mondo del tennis, ma in generale tutte le persone che hanno almeno un minimo di sensibilità e di umanità sono rimaste sconvolte vedendo un video diffuso da Igor Juric, un attivista serbo che lotta contro il maltrattamento dei minori. Le immagini pubblicate da Juric sono veramente brutte e mostrano un genitore picchiare selvaggiamente la figlia quattordicenne che a suo dire non si stava allenando con abbastanza voglia e con intensità su quel campo da tennis.

Le immagini parlano da sole, sono davvero violante e guardarle è davvero complicato. Si capisce di primo acchito che su quel campo da tennis di terra rossa ci sono una ragazzina e il suo allenatore, si scoprirà poi che sono padre e figlia, lei ha 14 anni. Il video è stato girato al circolo Stella Rossa di Belgrado. L'aggressore è il padre della ragazzina, entrambi hanno passaporto cinese ma da tempo vivono in Serbia, dove, nella terra di Djokovic, inseguono il sogno del tennis professionistico.

L'uomo, come confermato poi dalla ragazzina alla polizia, si stava lamentando con la figlia e si rammaricava perché, secondo lui, lei non si stava allenando con grande impegno. Il papà ha preso a calci la figlia, l'ha colpita allo stomaco e l'ha pure schiaffeggiata.

Quel video è venuto fuori grazie a Juric, e velocemente ha fatto il giro del mondo. Ma prima di diventare planetario è finito all'attenzione delle forze dell'ordine della Serbia che hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato, come ha fatto poi sapere la Procura di Belgrado, che in una nota ha anche scritto che: "L'uomo è stato fermato per 48 ore per aver commesso il reato di violenza domestica". V.L. secondo i media locali è stato arrestato sui campi da tennis dell'SC Banjica e dovrà rispondere di una denuncia penale.

Ivan Juric dopo aver pubblicato il video ha commentato tutto il triste accaduto dicendo: "Posso dire che sono scioccato, nonostante le tante cose terribili che abbiamo visto in questi anni. Ma questo è il video che mi ha lasciato l'impressione più forte. Il motivo di questo comportamento violento sarebbe da trovare, secondo l'allenatore, nello scarso impegno della ragazza che non si sarebbe impegnata abbastanza durante l'allenamento. Presumibilmente, questa è stata la ragione di questa violenza cruda e brutale che è avvenuta".