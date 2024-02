Tathiana Garbin si commuove in diretta raccontando il gesto di Sinner: “Mi ha fatto emozionare” La capitana di BJK Cup in un’intervista in TV ha parlato del suo periodo difficile dei mesi scorsi ed ha rivelato che Jannik Sinner le è stato molto vicino e l’ha fatta emozionare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tathiana Garbin è stata ospite a Supertennis. La capitana dell'Italia femminile di tennis ha ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato di Sinner e dei suoi ultimi mesi, nei quali ha dovuto affrontare due interventi e in questo periodo ha avuto l'affetto sincero del mondo del tennis, che non l'ha lasciata sola.

Garbin ha portatol'Italia in finale di Billie Jean King Cuplo scorso novembre, un risultato straordinario e assai sorprendente. Pochi giorni dopo era stata operata per una recidiva del tumore. Poi nel mese di dicembre è stata sottoposta a un'altra operazione.

E di questi mesi complicati Tax (come è sempre stata soprannominata) ne ha parlato: "Sono stati mesi difficili, anche di grande sofferenza, ma il mondo del tennis mi ha abbracciato calorosamente e questo mi ha dato grande forza per andare avanti anche quando gli ostacoli erano molto duri. In BJK Cup le ragazze si sono unite in un momento per me difficile, credo che questa impresa sia anche frutto di un grande lavoro di gruppo e di amore per questo sport, di grande dimostrazione di affetto delle ragazze nei miei confronti. A volte erano veramente stanche ma sono riuscite a dare qualcosina in più anche in quei momenti".

L'ex tennista ha detto che in questo lungo periodo complicato ha tratto forza anche dalla sua vita tennistica, che le è stata d'aiuto. Gli insegnamenti del tennis le sono serviti per affrontare meglio le difficoltà: "Il tennis mi ha insegnato tanto. In questi mesi difficili mi sono attaccata alla mia mentalità, che è quello che cerco di trasmettere alle ragazze che seguo: avere una mentalità che permette di sopportare le difficoltà e vedere un ostacolo come una difficoltà che va superata, trasformarlo in fuoco e avere la voglia di lavorarci sopra".

Poi Garbin ha parlato di Sinner, il numero 4 ATP, ha la mentalità giusta, ragione sempre in proiezione di un miglioramento futuro e va preso a esempio dai più giovani: "È quello che ci sta insegnando anche Jannik Sinner: ogni volta che parla parla sempre di miglioramento, in una società come quella di oggi rivolta tanto alla prestazione e poco su crescita e miglioramento è un esempio importante che va diffuso, i nostri ragazzi devono imparare da lui".

E il vincitore degli Australian Open è stato tanto vicino a Garbin, che dopo avergli dedicato un pensiero dopo il successo di Melbourne, ha voluto ricordare ciò che accadde dopo il successo in Davis: “Sinner è sempre stato presente, quando mi ha scritto “ci manchi” mi ha fatto emozionare. In conferenza stampa, dopo la vittoria in Coppa Davis e in un momento così bello, ha trovato un momento per ricordare quello che stavo passando. È un ragazzo con un’empatia e un rispetto unici“.