Swiatek arrossisce a Wimbledon: “Che imbarazzo in spogliatoio con Kvitova. Non avevo capito niente” Swiatek ha raccontato l’imbarazzante gaffe con Kvitova negli spogliatoi. La polacca pensava che la ceca avesse vinto il suo match. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Iga Swiatek ha vissuto un momento molto imbarazzante nello spogliatoio dell'All England Club dopo il suo esordio vincente a Wimbledon. Una vera e propria gaffe nei confronti della collega ed ex campionessa Kvitova, che l'ha fatta anche arrossire durante la conferenza stampa.

La gaffe di Swiatek negli spogliatoi a Wimbledon

È stata la stessa attuale numero 4 del mondo a raccontare tutto, scatenando anche l'ilarità dei presenti in conferenza stampa. Dopo la vittoria contro Kudermetova, e le solite formalità, ha incrociato proprio Petra Kvitova nella pancia dello storico impianto londinese. La tennista ceca, due volte vincitrice del torneo di Wimbledon, aveva appena finito la sua conferenza stampa. Una situazione che ha tratto in inganno Swiatek.

Kvitova si ritira, ma Swiatek pensa che abbia vinto: imbarazzo negli spogliatoi

Quest’ultima, infatti, ha pensato che Kvitova avesse vinto il suo match e che quindi si fosse dedicata agli obblighi di stampa. Per questo si è congratulata con lei, non sapendo che in realtà la sua collega si era soffermata davanti ai microfoni per annunciare il suo ritiro a fine stagione, dopo la sconfitta con Navarro.

Iga ha raccontato: "Sì, onestamente, negli spogliatoi l’ho vista (Petra Kvitova, ndr) fare un’intervista, poi è venuta al suo armadietto e io mi sono congratulata con lei. È stato imbarazzante, perché l’avevo vista rilasciare un’intervista e ho pensato avesse vinto. Quindi ho dovuto chiederle scusa".

Tutto si è concluso con una bella risata, anche perché Swiatek ne ha approfittato per rendere un tributo a Kvitova, spiegando quanto sia stata d’ispirazione per tutte le tenniste dell’Est: "Ho un enorme rispetto per Petra Kvitova, lei è della Repubblica Ceca, quindi è come se venisse da un Paese simile alla Polonia… l’ho sempre vista come un esempio per noi, anche se non è polacca. Ha ottenuto tantissimo, soprattutto sull’erba. Ha anche un grande seguito di fan ed è molto conosciuta per le sue vittorie su questa superficie. Spero che oggi si goda il momento e che venga apprezzata, perché lo merita… è una brava persona".