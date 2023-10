Svelato il segreto della smorzata di Alcaraz: in un video spunta l’allenamento col secchio Un video mostra Carlos Alcaraz impegnato nella ‘prova del secchio’ per allenare la palla corta: il campione spagnolo ci riesce al quarto tentativo.

A cura di Paolo Fiorenza

In questi giorni Carlos Alcaraz si sta preparando all'ATP 1000 di Shanghai, torneo che in Cina segue il 500 di Pechino vinto due giorni fa da Jannik Sinner. Il 20enne spagnolo, numero 2 al mondo, si sta allenando duramente per prendersi a stretto giro la rivincita dopo aver perso la semifinale dello scorso torneo proprio con l'azzurro. Un video diffuso nelle ultime ore svela il ‘segreto' della smorzata di Alcaraz, che si sottopone ad un allenamento particolare per poter effettuare con la massima precisione questo gesto tecnico.

Le immagini mostrano Carlitos provare più volte a piazzare la pallina – con un dropshot di diritto – in un secchio collocato dall'altra parte della rete, all'interno dell'area di caduta del servizio. Alcaraz, al termine della sessione di allenamento che oggi lo ha visto impegnato con l'australiano Aleksandar Vukic, si è cimentato dunque nella ‘prova del secchio' e i primi tre tentativi – pur pregevoli – hanno solo sfiorato il contenitore, non centrando il bersaglio. Alla quarta palla corta, lo spagnolo è riuscito a infilare la pallina nel secchio, facendo esplodere i tifosi cinesi che affollavano le tribune del campo di allenamento.

Nella conferenza di vigilia del torneo, il campione murciano ha speso grandi elogi per Sinner, che adesso lo segue di appena due posizioni nel ranking ATP ed è ovviamente uno dei favoriti anche a Shanghai: "La vittoria in finale con Medvedev non mi ha sorpreso, conosco le qualità di Jannik. È uno dei migliori al mondo in questo momento e può battere chiunque. Sono molto felice per lui, mi aspettavo che vincesse perché sta giocando ad un livello incredibile".

Quanto alle sue prospettive, Alcaraz ha dichiarato di puntare a riprendersi la vetta della classifica occupata ora da Djokovic: "Penso che a Shanghai sarò preparato e cambierò tutto quello che ho fatto di sbagliato a Pechino. Tornare al numero uno del ranking è per me l'obiettivo principale da qui alla fine della stagione. Vedremo se ci riuscirò, ma devo anche imparare dai fallimenti che potrei avere. Imparo da tutto questo per vedere come posso migliorare ogni giorno o in ogni sessione di allenamento".