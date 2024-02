SuperTennis su Sky sta per spegnersi tra le polemiche, l’accordo per il canale non è rinnovato Sky e SuperTennis da tempo battagliano per i diritti in TV del tennis. Dal 1° marzo su Sky, a meno di clamorose sorprese, non sarà più visibile il canale della federazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sky e la Federazione Italiana Tennis e Padel sono ai ferri corti da tempo. L'acquisizione massiccia dell'emittente pay-tv ha messo in grande difficoltà Supertennis, che spera di ottenere in sublicenza i diritti TV di una serie di tornei ATP e WTA. Ma l'accordo non è stato trovato e la situazione da settimane è sempre la stessa, con una polemica latente. E ora rischia di accendersi un altro fuoco polemico. Perché da venerdì 1 marzo potrebbe non vedersi più su Sky.

Secondo quanto riferisce ItaliaOggi, il canale tv SuperTennis, canale della Federazione, si trova in difficoltà non avendo più tanto tennis da trasmettere. Fino a pochi mesi fa quasi ogni settimana c'era almeno un torneo di livello in TV. Ora senza tornei ATP e WTA è dura. Il palinsesto si concentra su partite storiche, su alcuni tornei challenger e su tanto Padel. Gli eventi che appartengono a SuperTennis sono la United Cup, disputata a gennaio, la Laver Cup (che si terrà a settembre) e soprattutto gli US Open, in programma però a fine estate.

Tutto questo era già noto. C'è stata una trattativa per uno scambio di diritti – Sky avrebbe offerto a SuperTennis i diritti di alcuni tornei maschili e femminili, ma l'offerta è stata giudicata troppo alta e rispedita al mittente. Poi ci sarebbe stata una seconda trattativa con sul tavolo qualche partita degli US Open, che fanno gola a Sky, considerato che Sinner sul cemento è un fortissimo. Niente da fare. Accordo impossibile da raggiungere.

Ma ora sta per arrivare un'altra importante scadenza. Perché il prossimo 1 marzo terminerà l'accordo per ospitare il canale SuperTennis sulla piattaforma Sky. L'accordo non è stato prolungato e se non si arriverà a un'intesa in extremis allora sarà spento il canale su Sky. La Federazione spera in una proroga di quantomeno un paio di mesi.