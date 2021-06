Non solo Roland Garros. Mentre lo Slam parigino sta per volgere al termine, è già iniziata la stagione sull'erba. Si sta giocando infatti il Torneo di Stoccarda, che sta permettendo ai giocatori di riprendere confidenza con il "verde". Oltre ai risultati, è stato un episodio molto particolare a conquistare l'attenzione, in uno dei match più attesi del programma degli ottavi, quello tra l'esperto Feliciano Lopez, e la testa di serie numero 1 Shapovalov.

Tra i match più belli del Mercedes Cup di Stoccarda c'è stato quello tra Feliciano Lopez e Shapovalov. Alla fine a trionfare, è stato il giovane canadese primo giocatore del seeding in tre set. Dopo aver rinunciato al Roland Garros per problemi fisici, Shapo si è mostrato a suo agio sull'erba contro lo spagnolo che, seppur non giovanissimo, si è confermato sempre temibile su una superficie che premia il serve and volley. Oltre ad alcuni punti da "circoletto rosso", una scena è diventata letteralmente virale. Ad un certo punto infatti il gioco è stato fermato dal giudice di sedia a causa di uno smartphone che squillava.

Tutti sono rimasti di sasso, in quanto la suoneria non arrivava dagli spalti ma dalla zona delle panchine. Ecco allora il colpo di scena, con Feliciano che si è avvicinato al suo "angolo" e ha tirato fuori dal borsone proprio il suo cellulare, con la canzone spagnola utilizzata come suoneria che si è sentita in maniera più chiara. Dopo aver spento il dispositivo, Lopez è tornato in campo tra lo stupore e i sorrisi dei tifosi che sono rimasti spiazzati da quanto accaduto. Una scena a dir poco inusuale, destinata a rientrare tra quelle più curiose della stagione.