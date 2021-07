Lorenzo Sonego raggiunge Fabio Fognini e Matteo Berrettini al terzo turno di Wimbledon. Il tennista piemontese, 23a testa di serie del tabellone, ha superato dopo una battaglia di 4 set il colombiano Daniel Elahi Galan con il risultato di 4-6, 6-3, 7-6, 6-1. Bella rimonta dell'azzurro che dopo la prima vittoria di ieri sull'erba dell'All England Club contro Sousa, ha concesso il bis con una prova di carattere, conquistando i sedicesimi di finale dove affronterà l'australiano James Duckworth, avversario alla sua portata, con l'obiettivo di approdare nella seconda settimana del torneo. Con questa vittoria incassa un premio di poco più di 87mila euro.

L’avvio di partita di Sonego contro Galan è stato disastroso. 0-4 in favore del colombiano che ha approfittato di qualche errore di troppo per il piemontese. Set compromesso e 6-4 per il 112° giocatore al mondo. Lorenzo però è cresciuto di rendimento e infatti dopo aver rimesso il discorso in parità, 6-1, si è aggiudicato anche il terzo parziale 7-6. Nella quarta partita, Sonego è riuscito a piazzare il break subito nel terzo game, approfittando dello scoramento di Galan che si è arreso con il risultato di 6-2.

Prova in crescendo dunque per Sonego che fa ben sperare anche per il prosieguo del torneo. Ad attenderlo ora nel match del terzo turno, che metterà in palio gli ottavi, l'esperto australiano James Duckworth contro il quale non ha mai giocato in carriera. Il numero 91 del mondo finora si è ben disimpegnato, superando Albot e lo specialista Querrey. Un avversario da non sottovalutare per Sonego che parte con i favori del pronostico, ma dovrà tenere alta la guardia contro un giocatore comunque temibile sul veloce. Nel frattempo l'Italia del tennis può esultare con 3 giocatori ai sedicesimi di Wimbledon, Berrettini, Fognini e Sonego.