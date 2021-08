Sonego eliminato al Masters 1000 di Toronto 2021: Humbert vince in 2 set Lorenzo Sonego eliminato al primo turno del Masters 1000 di Toronto 2021 da Ugo Humbert: il francese batte il tennista piemontese in due set (6-3, 6-4). Gara mai in discussione, nessun break in favore dell’italiano. Al secondo turno per l’atleta di Metz ci sarà Stefanos Tsitsipas.

A cura di Vito Lamorte

Lorenzo Sonego eliminato al primo turno del Masters 1000 di Toronto 2021 da Ugo Humbert. Debutto complicato contro il francese, reduce da un’ottima Olimpiade a Tokyo: per il tennista piemontese classe 1995 la sconfitta è arrivata in due set (6-3, 6-4) e si è notata molto la sofferenza verso le iniziative del francese per tutto il match. Humbert ha è sempre stato propositivo ed è parso molto più concentrato nei momenti cruciali della contesa. Nessun break in favore dell’italiano nel corso dei due set: l’atleta di Metz è stato bravo a limitare Sonego per tutto l’incontro e ha messo la gara sui suoi tempi. Adesso Humbert sfiderà Stefanos Tsitsipas al secondo turno del torneo nordamericano.

La partenza del match è stata un vero e proprio incubo per Sonego, che ha dovuto subito fare i conti con l’intensità offensiva di Humbert. Il tennista italiano ha provato a reagire ma il francese non ha tarpato le ali a tutte le sue velleità di rimonta e ha trovato una continuità che non ha concesso chance di break al classe 1995. Anche dal secondo parziale non ci sono notizie positive per Sonego. Dopo due palle break annullate beneficiando dell’efficacia del proprio servizio, nel settimo game l’atleta italiano ha perso il turno di battuta al termine del nono gioco e si è visto annullare due game point. Grande delusione per l’azzurro, che non è mai entrato in partita e le fatiche delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in singolare e in doppio, si sono viste e sentite.

Peccato perché poche ore fa era arrivata la notizia della vittoria di Jannick Sinner all'ATP 500 di Washington battendo l’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 7-5 4-6 7-5 e consacrandosi come il più giovane vincitore di un ATP 500 degli ultimi 12 anni, il primo italiano a vincere Washington e prendendosi il 10° posto nella Race e 15° nella classifica ATP.