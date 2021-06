Non ce l'ha fatta Lorenzo Sonego: il 26enne torinese è stato battuto da Alex De Minaur nella finale del torneo ATP 250 di Eastbourne. L'australiano si è imposto col punteggio di 4-6/6-4/7-6 (5). Non riesce dunque la doppietta azzurra nelle due settimane di vigilia di Wimbledon: Matteo Berrettini aveva trionfato domenica scorsa al Queen's, mentre Sonego si è fermato all'ultimo atto.

L'allievo di Gipo Arbino era alla quarta finale ATP in carriera, la seconda su erba. Ad aprile aveva vinto l'ATP 250 di Cagliari su terra battuta: una grande stagione finora la sua. Sonego partiva da sfavorito, quote dei bookmakers alla mano, ma il match è stato equilibratissimo e tutto si è risolto negli ultimi due punti dell'incontro, sul 5-5 del tie-break del terzo set.

L'italiano ha vinto il primo parziale grazie al break nel decimo gioco, poi nel secondo set c'è stata la reazione di De Minaur, che ha capitalizzato il servizio perso da Sonego in avvio chiudendo con un 6-4 speculare al primo. Il terzo e decisivo set è filato via rispettando i servizi, fino al tie-break finale nel quale il torinese era stato bravo a recuperare dal 2-5 al 5-5, salvo poi arrendersi al primo match point sfruttato da De Minaur.

Adesso ci si trasferisce a Wimbledon, dove Sonego è stato sorteggiato in tabellone al primo turno contro quel Norrie battuto da Berrettini in finale al Queen's. Accoppiamento invece da brividi e molto sfortunato – vista la sua classifica – per De Minaur, che affronterà Tsitsipas. Sonego nel dopo partita si è commosso nel dedicare i successi della settimana appena trascorsa alla nonna morta due settimane fa: un momento molto toccante, per un ragazzo in grande ascesa.