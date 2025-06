video suggerito

Sky chiede scusa a Sinner: “Abbiamo sbagliato, malissimo. È la seconda cosa che ci fa stare male” Un errore in una schermata mandata in onda alla conclusione della finale del Roland Garros ha spiazzato gli spettatori. Il direttore del network satellitare ha spiegato cosa è successo e ci ha messo la faccia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

320 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha perso la finale del Roland Garros in cinque set epici e dopo 5 ore e 29 minuti contro Carlos Alcaraz. È seduto, con lo sguardo fisso nel vuoto, devastato dalla fatica e dalla delusione. Ma alcune immagini in diretta di Sky Sport lasciano stupiti gli spettatori da casa, spiazzati dalla grafica che sembra annunciare altro: ovvero il trionfo dell'italiano, il primo a vincere il prestigioso trofeo a 50 anni circa di distanza dall'impresa di Adriano Panatta. In realtà non è difficile capire che s'è trattato d'un errore nella composizione della schermata: il fascione dell'ultim'ora, infatti, riporta correttamente la news comprensiva di punteggio ed esito. Oltretutto, è a corredo dell'immagine sconfortata del numero uno al mondo che ha il viso parzialmente nascosto dall'asciugamano. L'espressione stampata negli occhi dice tutto… non è certo la faccia di chi ha appena trionfato in uno Slam, per giunta dopo essere tornato in campo solo a maggio (avendo scontato una sospensione di 3 mesi).

Il pasticcio è nell'altra istantanea che compare a lato. Lì c'è una foto di Sinner che ha le braccia alzate e un volto felice e quelle poche righe della discordia. Facile, facile immaginare quali possano essere state le reazioni degli utenti e quanto siano state variegate, dai commenti più severi e beffardi a quelli che nulla perdonano nonostante i ritmi spesso serrati e i tempi altrettanto velocissimi possano causare sbagli del genere, che scandiscono il bello (e il brutto) della diretta.

Così come Jannik ha mostrato grande classe nell'accettare la sconfitta, anche se fa malissimo, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, è intervenuto nella vicenda con altrettanto stile. Ha chiesto scusa sottolineando come quello scivolone sia "la seconda cosa che ci fa stare peggio stasera" e spiegando cosa è successo senza cercare attenuanti. "Quando si sbaglia, si sta zitti e si chiede scusa – si legge nel post su X di Federico Ferri -. Ai nostri abbonati e a tutti coloro che ci danno fiducia. Avevamo preparato 2 grafiche, per Sinner e per Alcaraz, e abbiamo mandato in onda quella sbagliata. Malissimo. È la seconda cosa che ci fa stare peggio stasera".

Ci ha messo la faccia, come in pochi ancora fanno. E se n'è assunto la responsabilità pubblicamente, altra cosa a cui in pochissimi sono avvezzi in questo Paese che ha molti padri solo quando si vince. Per tutto il resto, magari, c'è sempre qualcuno da mandare allo sbaraglio. O al macello.