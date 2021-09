Sinner-Zverev oggi agli US Open: orario TV e dove vedere la partita Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open. Il tennista italiano reduce dal successo contro Monfils, sfiderà il tedesco medaglia olimpica a Tokyo non prima delle ore 23 italiane. Due i precedenti, con un successo a testa. Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere in TV e streaming la sfida.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner affronta Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open. L'italiano 13a testa di serie del torneo e 16° giocatore al mondo, dopo aver battuto in un match folle Monfils, sfida il tedesco 4° nella classifica ATP e fresco di vittoria della medaglia olimpica, che ha battuto per ritiro lo statunitense Sock. Due i precedenti tra Sinner, secondo italiano ancora in gioco oltre a Berrettini, e Zverev con un successo a testa. In palio i quarti dello Slam americano contro uno tra Opelka e Harris. Ecco quello che c'è da sapere su dove vedere in TV e streaming il confronto tra l'italiano e il tedesco

US Open, dove vedere Sinner – Zverev in TV e streaming

Il match tra Sinner e Zverev sarà trasmesso in TV su Eurosport. Questo significa che la sfida degli ottavi di finale degli US Open si potrà vedere sia su Sky (canali 210 e 211) che su DAZN (per i possessori di Smart TV). Per quanto riguarda invece lo streaming Sinner-Zverev si potrà seguire oltre che su DAZN, anche su Eurosport Player e Discovery+. Gli abbonati Sky inoltre potranno sfruttare l'app loro riservata Sky Go, su dispositivi portatili e computer.

Sinner agli US Open oggi, orario e programma della partita contro Zverev

Sinner-Zverev è uno dei match in programma oggi lunedì 6 settembre agli US Open. L'orario del confronto è stato fissato alle ore 18 italiane. Non sono previsti cambi d'orario a meno di slittamenti a causa del maltempo, visto che quello tra l'italiano e il tedesco sarà il primo confronto della giornata.

Sinner-Zverev, i precedenti e i possibili avversari ai quarti degli US Open

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono già affrontati in due occasioni nel circuito Atp. Il primo precedente risale al Roland Garros 2020, con l’azzurro che s’impose in 4 set ai sedicesimi, mentre il secondo sempre nella stessa stagione è andato in scena a Colonia, con il successo del tedesco in 2 set in semifinale. In palio ci sono i quarti contro il vincente della sfida tra Opelka giustiziere di Musetti e Harris che ha battuto a sorpresa Shapovalov ai sedicesimi.