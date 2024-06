video suggerito

Sinner-Zhang oggi all'ATP Halle 2024, orario TV e dove vedere la semifinale in diretta e streaming Jannik Sinner gioca oggi la sua semifinale all'ATP di Halle contro Zhang. Chi vince arriverà alla finale di domenica 23 giugno. La partita è in programma dalle 15:00 e visibile solo per gli abbonati Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Prosegue il torneo ATP di Halle per Jannik Sinner che oggi contro il cinese Zhang, dalle ore 15:00, si gioca la semifinale confermandosi in forma eccellente e difendendo al meglio il ruolo di numero 1 al mondo. Soffertissima la vittoria ottenuta contro il tedesco Struff, arrivata al tiebreak del terzo set ma per Sinner è stato anche il modo di sfatare una maledizione che lo stava accompagnando in questo torneo tedesco. Adesso, la sfida a Zhang in vista della finale di domenica.

A che ora gioca Sinner contro Zhang oggi all’ATP Halle 2024

Sinner è approdato in semifinale di Halle con un cammino quasi perfetto che lo sta portando verso l'atto finale. L'ultimo scoglio, il padrone di casa Struff ha messo in difficoltà il miglior tennista al mondo ma alla fine, la maratona ha sorriso a Sinner che adesso dovrà aver recuperato ogni sforzo in vista del match contro Zhang. L'inizio dell'incontro è fissato per le 15:00, non prima.

Dove vedere Sinner-Zhang oggi al torneo di Halle in TV e streaming

Dove vedere la semifinale tra Sinner e Zhang in TV? La partita del torneo di Halle non sarà trasmessa in TV in chiaro ma si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky per gli abbonati. In particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (201, 203). Per quanto riguarda lo streaming, possibile sfruttare per gli abbonati l'app a pagamento Sky Go, mentre si potrà anche acquistare il singolo tagliando dell'evento su NOW attraverso il servizio on demand.

Sinner-Zhang, i precedenti in carriera

Sinner sfida Zhang per la semifinale del torneo ATP di Halle che vale il passaggio all'atto conclusivo che si giocherà domenica 23. Una sfida particolare perché i due si conoscono molto bene, essendo stati compagni di doppio. Dunque, una sfida in cui ogni debolezza e vezzo verranno sfruttati al massimo per potersi superare e che sarà un totale inedito: il numero uno al mondo non ha mai affrontato Zhang in una sfida di singolo.

Quando si gioca la finale del torneo ATP di Halle, data e orario

La finale del torneo ATP di Halle in Germania va in scena domenica 23 giugno. L'atto finale si giocherà alle 15:00.