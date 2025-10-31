Sinner vola in semifinale a Parigi e svela in cosa deve migliorare: “Sarà una chiave della mia carriera”

Jannik Sinner ha battuto Ben Shelton in due set, con un doppio 6-3 in appena un’ora e nove minuti, e si è preso le semifinali del Masters 1000 di Parigi. Il numero 2 al mondo sfiderà uno tra Zverev e Medvedev per giocarsi la finale parigina. Si tratta della 43esima semifinale in carriera: nessun tennista azzurro come lui.

L’altoatesino impone da subito il proprio ritmo: dopo un avvio equilibrato, strappa il servizio allo statunitense nel quinto gioco e prende il largo, chiudendo il primo set 6-3. Nel secondo parziale Sinner continua a comandare gli scambi, concede un unico controbreak ma reagisce immediatamente, tornando a dominare grazie alla precisione e alla lucidità nei momenti chiave.

Con questo successo, il tennista di Sesto Pusteria conferma la sua stagione d’élite, aggiungendo un’altra semifinale Masters a un anno già straordinario e gestendo al meglio le energie in vista del prossimo, decisivo confronto.

Sinner: "Sarà una chiave della mia carriera"

Ai microfoni di Sky il tennista azzurro si è espresso così: "Una partita davvero difficile, anche se lo si sapeva già alla vigilia. A volte non c'è tanto controllo perché lui serve bene, ma io ho giocato una partita aggressiva e solida. Ho risposto bene. Sono molto contento, ora vedremo contro chi giocherò in semifinale". E sulla possibilità di tornare numero 1 in caso di vittoria a Parigi: "Non penso al ranking, sono conseguenze di come uno gioca. Si guarda tutto alla giornata. Alla fine dell'anno fare semifinale a Parigi è importante. Domani sarà un'altra giornata importante. Il pubblico è fantastico, ci spinge sempre".

In merito alla gestione della gara, Sinner ha svelato in cosa deve migliorare ancora: "Cerco di giocare col punteggio a volte, perché sicuramente sarà una chiave della mia carriera, e vedere cosa succede. Oggi ho gestito bene e sto provando a fare il mio meglio come sempre. Domani sarà importante servire bene e cercare di stare sul pezzo su tutti i punti. Sono contento di giocare la prima semifinale a Parigi, oggi è stata un ottima partita e domani vediamo come va".

Sinner subito dopo il match vinto contro Shelton aveva esternato così la sua soddisfazione: "Sono molto felice. È stata una partita molto, molto dura. Lo sai già prima della partita. A volte non hai molto controllo a causa del suo servizio incredibile. Ho avuto la sensazione di rispondere molto bene. Anche da fondo campo ho giocato molto solido. Anche molto aggressivo. Sono molto contento della partita di oggi. Ora vediamo cosa succederà. Domani sarà comunque una partita molto fisica. Vediamo come mi sentirò. Sono contento di oggi. È stata una giornata fantastica.”

In merito alla possibilità di tornare al primo posto nella classifica, e al prossimo futuro, Sinner si è espresso così: “In questo momento non penso alla classifica. È tutta una conseguenza di come sto giocando. Andiamo avanti giorno per giorno. Ogni giorno ci sono sfide molto difficili in arrivo. Oggi è stata una sfida molto dura. Sono molto felice di avercela fatta. Qualunque cosa succeda, succeda, no? A fine anno, raggiungere le semifinali qui a Parigi significa molto. È stata una stagione molto lunga con ottimi risultati. Non do mai per scontati questi risultati. Sono felice di essere nella situazione in cui mi trovo. Domani è un giorno molto importante. Non vedo l'ora. Il pubblico è fantastico. Ci spinge al limite, non importa chi gioca. Vediamo cosa succederà domani.”