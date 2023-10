Sinner vince ancora e vola agli ottavi all’ATP Shanghai: battuto Baez, ora affronterà Shelton Dopo lo straordinario successo ottenuto a Pechino, Jannik Sinner è sceso in campo ed ha sconfitto nel terzo turno del torneo 1000 di Shanghai l’argentino Baez dopo 3 set: 3-6, 6-3, 6-2.Il tennista altoatesino affronterà Shelton negli ottavi di finale.

Dopo lo straordinario successo ottenuto a Pechino, Jannik Sinner è sceso in campo ed ha sconfitto nel terzo turno del torneo 1000 di Shanghai l'argentino Baez dopo 3 set: 3-6, 6-3, 6-2.. Il tennista altoatesino affronterà Shelton negli ottavi di finale. Un incontro a due facce quello di Sinner che si ritrova subito sotto di un set in apertura prima di pareggiare subito dopo mettendo il punteggio sull'1-1. Nel terzo set poi il tennista italiano ha sfoderato tutta la sua classe e il carisma mettendo in seria difficoltà l'avversario battendo Baez in 2 ore di gioco.

Un incontro dunque che Baez aveva messo in discesa vincendo il 1° set 6-3 in 43 minuti. L'argentino ha giocato un parziale perfetto mostrandosi solido e rapido sia al servizio che sul dritto. Come con Giron, Sinner ha dovuto dunque giocare un incontro nuovamente in salite. Oltre alle basse percentuali al servizio (48% di prime in campo) l'azzurro è sembrato in difficoltà atleticamente, forse anche a cause delle fatiche di Pechino sia mentali che fisiche. Tutto rimandato al secondo set.

Qui arriva infatti la tanto attesa reazione con che Sinner vince il secondo set chiudendo con lo score di 6-3 in 40 minuti. L'azzurro ha ribaltato tutto salendo anche di livello come condizione contro un Baez che ha concesso molto di più rispetto alla prima fase del match. Nel game decisivo Jannik ha annullato una palla break, chiudendo il parziale ai vantaggi. Un successo che Sinner sembrava aver messo in preventivo rimandando poi tutto al terzo set che i due si sono giocati quasi alla pari fino a un certo punto.

Nel terzo e decisivo set Sinner fa il suo dovere e batte Baez 6-2 guadagnandosi l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà Shelton. L'altoatesino concede davvero poco a Baez portandosi a casa l'incontro. L'altoatesino è uscito fuori alla distanza, vincendo così la 51^ partita in stagione. Agli ottavi affronterà lo statunitense Ben Shelton, n. 19 del tabellone.