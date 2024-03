Sinner-Vavassori oggi a Miami 2024, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner giocherà contro Andrea Vavassori nel match d’esordio del Miami Open. La prima di Sinner a Miami 2024 si potrà seguire in diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner scenderà in campo venerdì 22 marzo nel torneo 1000 di Miami. L'esordio della testa di serie numero 2 avverrà contro Andrea Vavassori. Un derby quindi per iniziare il cammino in un torneo che Sinner è andato vicinissimo a conquistare già in due occasioni. L'altoatesino ha infatti giocato due finali al Miami Open. L'occasione di tornare nell'ultimo atto è grossa, anche se sul suo cammino potrebbe trovare avversari di buon livello come Tommy Paul, Rublev e Medvedev.

Un derby dunque in avvio per Sinner che è tra i favoriti pure a Miami, dove vuole arrivare fino in fondo e vuole sfidare di nuovo Alcaraz, che lo ha sconfitto a Indian Wells. Il tabellone non è privo di insidie. Ma Sinner è in ogni caso favorito contro ogni possibile avversario.

Sinner-Vavassori oggi a Miami, quando si gioca: orario TV e programma

Un programma sempre ricchissimo in questi primi giorni al Miami Open, dove Jannik Sinner farà il suo esordio nel tabellone principale. Quello di Sinner è il terzo match in programma oggi sul campo centrale, dove toccherà pure alla bielorussa Sabalenka che ha deciso di giocare il torneo dopo la morte del suo ex fidanzato. Sinner-Vavassori sarà il terzo match di giornata e non inizierà prima delle ore 19.

Dove vedere oggi Sinner-Vavassori in diretta TV in chiaro e in streaming

L'incontro di secondo turno tra Sinner e Vavassori sarà trasmesso in diretta TV da Sky, che manderà in onda tutti gli incontri principali del 1000 di Miami. La partita si potrà seguire sul canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming possibile con Sky Go e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Non c'è alcuna possibilità che il derby sarà trasmesso in chiaro.

Sinner contro Vavassori a Miami: i precedenti

Non esistono precedenti ufficiali. Questo sarà il primo incontro sul circuito tra il numero 3 e il numero 148 della classifica ATP. I due si conoscono bene e considerando le rispettive caratteristiche daranno vita a un bell'incontro. Chi vincerà domenica nel match di terzo turno se la vedrà o con l'olandese Griekspoor (testa di serie 25 e già battuto tre volte in altrettanti confronti diretti) e l'americano Michelsen.