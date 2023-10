Sinner spiazza Medvedev con parole inaspettate: una dimostrazione di umiltà impressionante A Pechino Sinner ha finalmente battuto in finale Medvedev vincendo il titolo. Un successo tanto atteso per Jannik che ha voluto ringraziare il suo avversario sconfitto.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è riuscito finalmente a battere Daniil Medvedev nella finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano che si è portato al 4° posto del ranking ATP ha rotto la maledizione che lo aveva visto perdere tutti e 6 i precedenti con il russo. Una bella soddisfazione per un Sinner che prima di oggi si era arreso in altre due finali disputate nel 2023 contro Medvedev. E nel post-partita c'è stato spazio non solo per le classiche parole di ringraziamento e circostanza.

Il primo a parlare è stato lo sconfitto. Una veste insolita per Medvedev che non era abituato ad essere battuto da Sinner. E invece oggi il 3° giocatore della classifica ATP non è riuscito a fronteggiare il gran tennis di Sinner, eccezionale soprattutto nei momenti decisivi e sulla scia dell'entusiasmo per la vittoria precedente con Alcaraz.

Proprio per questo in apertura del suo discorso Daniil ha un po' scherzato con Jannik: "Ciao a tutti, voglio congratularmi con Sinner. La terza volta è stata quella buona. Hai giocato un grande match, sei un giocatore fantastico e hai fatto una stagione fantastica. Speriamo di giocare tante finali ancora e lottare così". Dopo essersi spostato per guardare negli occhi il suo team che simpaticamente ha cercato di nascondersi, Medvedev ha proseguito: "Odiamo perdere, se perdi la finale poi devi rimanere qui e parlare…ringrazio tutti per supportarmi in giro per il mondo. È stato un grande torneo anche se oggi è stata una giornata dura, ma spero di fare meglio".

Leggi anche Quanto ha guadagnato finora Jannik Sinner in carriera: i ricchi premi incassati a soli 22 anni

A questo punto è stato il turno di Sinner che ha risposto a "tono" a Medvedev. Jannik in particolare sorridendo è passato dal faceto al serio: "Grazie per avermi fatto vincere almeno un match (ride, ndr). Abbiamo avuto tante battaglie in passato e grazie per avermi reso un giocatore migliore anche in allenamento. Grazie al mio team. Ho lavorato molto con il mio preparatore ed è bello condividere questo titolo con voi. Anche io non riesco a vedere il tuo team (riferito simpaticamente a Medvedev, ndr). State disputando una stagione fantastica e vi auguro il meglio, spero che possiamo ottenere grandi risultati. Pubblico incredibile, per me è stata la prima volta e non mi aspettavo così tante persone, dappertutto".

Con grande fair play dunque Jannik ha riconosciuto i meriti del suo avversario per la sua crescita. Sia nelle sconfitte incassate che durante gli allenamenti condivisi, Sinner ha avuto modo di attingere il più possibile dal russo per migliorare il suo tennis. Campione sul campo e di umiltà il tennista italiano