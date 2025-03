Sinner sommerso dai tifosi a un distributore di benzina, tutti vogliono la foto: “Lasciatelo andare”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner è lo sportivo del momento in Italia. Il numero uno del tennis mondiale è inevitabilmente l'orgoglio di un intero paese per via dei suoi successi, le prestazioni e la sua incredibile personalità. I tre mesi di squalifica per il caso doping sembrano aver chiuso definitivamente un capitolo non felice della sua carriera appena sbocciata. Un incubo lasciato alle spalle di cui sicuramente se ne parlerà ancora ma che per il momento si è concluso. Nel frattempo Sinner continua ad allenarsi in attesa dei tornei che dovrà disputare subito dopo la squalifica.

Il tennista altoatesino sta conducendo una vita normale, come un qualsiasi cittadino, come dimostrato in un video che sta circolando in queste ore sul web. Sinner è stato immortalato in un filmato in cui compare sereno a un'area di sosta in autostrada mentre fa rifornimento di carburante alla sua auto. Improvvisamente però un gruppo di persone, chiaramente tifosi dell'altoatesino, lo riconosce e così viene sommerso dal loro affetto e dalle tante richieste di una foto come ricordo di quell'incredibile incontro. Qualcuno grida: "Lasciatelo andare!".

L'autore del video simpaticamente invita le persone a non andare oltre con la richiesta incessante di foto. Ma Sinner, nonostante tutto, non sembra battere ciglio. L'altoatesino concede uno scatto a ognuna di quelle persone godendosi il loro affetto incondizionato. Erano tutti fermi all'area di sosta durante un viaggio in auto e l'emozione di incontrare Sinner di persona è stato ovviamente tanta. "Poverino" dice ancora qualcuno sottolineando come con grande pazienza Sinner si sia concesso a scattarsi una foto con ognuno di quei tifosi.

"Grande, sei un onore, un orgoglio" sottolineano altri. Nel frattempo alle loro spalle si ferma un pullman e alcune persone di corsa raggiungono Sinner. L'altoatesino però sembra rendersi conto della situazione e rientra nella sua auto per riprendere la marcia. Si dovrebbe trattare di un'area di sosta all'altezza di Torino sottolinea qualche tifoso sui social commentando quel video. Ancora una volta emerge l'enorme gentilezza, semplicità e umiltà di Sinner che si dimostra un campione dentro e fuori dal campo voglioso di prendersi ancora altri successi.