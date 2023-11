Sinner si qualifica in semifinale alle ATP Finals se… cosa serve contro Rune e le combinazioni con Djokovic Jannik Sinner, Novak Djokovic e Holger Rune si giocheranno la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals nell’ultima giornata. Gli scenari sono tantissimi e c’è una combinazione al limite dell’assurdo che potrebbe rendere decisivi i game vinti e persi.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic per la prima volta ma non è ancora sicuro della qualificazione alle semifinali delle ATP Finals 2023. Sinner, Djokovic e Rune, prossimo avversario dell'altoatesino, vivranno un giovedì teso ed emozionante, uno di loro sarà eliminato e non si qualificherà per le semifinali in programma sabato 18 novembre. Le combinazioni sono tantissime, fare calcoli pure per loro è praticamente impossibile. I tre protagonisti del girone verde devono solo pensare a vincere, anche se a Sinner potrebbe bastare un set per tagliare un traguardo storico.

Sinner, Djokovic e Rune torneranno in campo giovedì. Il numero 1 ATP sfiderà Hurkacz, la riserva che prenderà il posto dell'infortunato Tsitsipas. In serata giocheranno invece Sinner e Rune, che conoscendo già il risultato di Djokovic avranno certamente le idee più chiare di adesso. Djokovic sa di dover vincere altrimenti rischia grosso. Il successo in due set gli darebbe buone possibilità di passare, ma nemmeno una vittoria per 2 set a 0 sul polacco garantirebbe le semifinali a chi ha vinto sei volte le Finals. Tra i vari scenari c'è persino quello di un clamoroso biscotto tra Sinner e Rune che lo vedrebbe eliminato.

Complessa la situazione di Rune, che però vincendo in due set sarebbe certo di passare, mentre Sinner sa che conquistando un set avrebbe enormi chance di semifinale, ma potrebbe perdere il primato del girone. All'apparenza è un mezzo caos. Ma è vero che le Finals spesso hanno creato scenari cervellotici, come questo forse mai.

Perché che dovessero vincere giovedì Djokovic 2 set a 0 e Rune 2 set a 1 su Sinner i tre tennisti sarebbero in parità sia con vittorie e sconfitte che con la differenza set e in quel caso determinante sarebbe la percentuale dei game vinti e persi, e in quella, al momento, quello più svantaggiato è Rune.

Sinner si qualifica per le semifinali se…

Djokovic batte Hurkacz in due set, Sinner sconfigge Rune in due o tre set. Jannik chiude 1°.

Djokovic batte Hurkacz in tre set, Sinner batte Rune e chiude al 1° posto del girone verde.

Hurkacz batte Djokovic con qualunque punteggio, Jannik supera Rune: Sinner 1°, Djokovic 2°.

Hurkacz supera Djokovic e Rune batte Sinner: Rune 1°, Sinner 2°.

Djokovic sconfigge Hurkacz in tre set, Rune supera Sinner in due: Rune 1°, Sinner 2°

Djokovic in tre set mette ko Hurkacz, Rune vince in tre con Sinner: Rune 1°, Sinner 2°

Sinner è eliminato dalle ATP Finals se…

Djokovic sconfigge Hurkacz in due set, Sinner perde in due set con Rune: Jannik è 3° ed eliminato.

Con quale combinazioni conta la percentuale dei game vinti persi

Tra tutte le situazioni è questa è quella più ‘folle' e sarebbe inedita, perché non è mai capitato in cinquant'anni che un girone sia stato deciso dalla percentuale dei game vinti – persi, ma potrebbe accadere nell'edizione di Torino. Djokovic finora ha 3 set vinti e 3 persi e vincendo in due set con Hurkacz arriverebbe a 5 set vinti e 3 persi. Sinner è al momento con 4 set vinti e 1 perso, perdendo in tre con Rune salirebbe a 5/3 pure lui. Mentre il danese è a 3 vinti (in realtà due virtuali perché Tsitsipas si è ritirato) e 2 persi, e vincendo in tre con Jannik sarebbe a 5 vinti e 3 persi.

Con questo scenario, che non è improbabile, diventerebbe determinante la percentuale dei game vinti – persi, che al momento sorride a Djokovic, che ha perso sul filo con Sinner, e allo stesso Jannik che ha vinto due incontri. Rune invece sarebbe svantaggiato perché ha ricevuto in dono la vittoria con Tsitsipas, ma avendo giocato appena tre game quei game non vengono sommati e quindi si ritrova nella particolare situazione di avere un bilancio positivo a livello di set ma non di giochi.

Sinner ha vinto 32 game e ne ha persi 26. Djokovic invece ne ha vinti 37 e ne ha persi 36. Mentre per Rune si calcolano solo quelli con il serbo e quindi sono 16 conquistati e 19 persi. Dopo due giornate è Sinner naturalmente ad avere la percentuale migliore: 55,1 %, mentre Djokovic è a 50,6 & e Rune invece è a 45,7 %. Se Djokovic vince in due set con Hurkacz e Rune batte in tre Sinner tutti e tre i tennisti hanno lo stesso numero di vittorie, di sconfitte, di set vinti e di set persi. In quel caso è determinante la percentuale di game vinti e persi.