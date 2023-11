Paradosso Sinner alle ATP Finals, vince con Djokovic ma non è in semifinale: scenario cervellotico Sinner nonostante la vittoria contro Djokovic alle Finals di Torino non è ancora qualificato alle semifinali. Tutto alla luce del paradosso del regolamento, con le combinazioni che sono cervellotiche per il passaggio del turno.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner si è preso la scena alle Finals di Torino battendo il numero uno al mondo Novak Djokovic ma non è ancora certo della qualificazione alle semifinali. Pur essendo a punteggio pieno nella classifica del gruppo verde, il tennista italiano dovrà non fallire l'ultimo match contro Rune o sperare in un risultato favorevole dalla sfida tra Djokovic e Hurkacz.

Un paradosso legato al regolamento della competizione. Ma quali sono le combinazioni per Sinner per qualificarsi al turno successivo? Jannik è ancora padrone del suo destino visto che gli basterà superare Rune con qualsiasi risultato. In caso di sconfitta invece bisognerà sperare che Djokovic perda almeno un set contro il sostituto di Tsitsipas Hurkacz. In caso contrario si dovrà fare il conteggio del quoziente game, con la speranza che Sinner sia avanti al danese o al serbo.

Il regolamento delle Finals infatti prevede che in caso di arrivo di giocatori in classifica a pari merito, ci siano diversi criteri per determinare l'ordine finale. Il primo è quello relativo al numero dei set vinti, poi i game, poi la posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'ATP Tour.

La classifica attuale del gruppo verde delle ATP Finals vede Sinner al momento davanti a tutti, con due vittorie (4 set vinti e uno perso e 32-26 nel conteggio dei game). A seguire Djokovic con una vittoria e una sconfitta (3-3, 37-36) e poi Rune con una vittoria e una sconfitta (3-2, 16-19). Ormai fuori gioco Tsitsipas ritirato, e il suo sostituto Hurkacz.

Ma cosa pensa Sinner di questo cervellotico regolamento? Dopo l'impresa contro Nole gli è stata posta una domanda sull'argomento. Sinner non si sente penalizzato dal fatto di essere ancora a rischio eliminazione dopo due vittorie, tra cui quella contro il numero uno al mondo Djokovic? La risposta del numero uno del tennis italiano ha confermato il suo eccezionale temperamento: "Sono in una situazione in cui posso ancora uscire, ma provo a stare positivo. Cercherò di andare in campo e dare il massimo che ho in quel giorno. Non penso che se ho vinto questa partita sarebbe giusto che fossi già in semifinale, quello no".

Il pragmatismo di Sinner infatti viene fuori anche in questo tipo di valutazioni sul suo cammino alle Finals: "Nel Round Robin la cosa positiva è che se perdi puoi qualificarti, quella negativa è che se vinci puoi uscire. Forse però proprio quello che mi serve è andare in campo sapendo che c’è un obiettivo e che bisogna performare al cento per cento se voglio battere Rune, che sta giocando molto bene e si trova a proprio agio indoor. Sono contento di poter incontrare Holger dopodomani”.

A prescindere da tutto fondamentale ora per Sinner recuperare le energie dopo la battaglia proprio con il numero uno al mondo. A tal proposito in conferenza, Jannik ci ha scherzato su: "Sono quasi le due. Cercherò di dormire tanto domani e poi vediamo come mi sveglio. Se mi sento troppo stanco è capace che opto per non toccare nemmeno palla altrimenti si rischia ad arrivare a giovedì senza forza nelle gambe. In ogni caso questa stagione ho imparato a conoscere sempre meglio il mio corpo. C’è la possibilità di non giocare per niente domani per esser pronto dopodomani”.