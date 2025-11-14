Sinner si lascia andare alla sincerità dopo Shelton e scoppia a ridere: “Magari fosse sempre così”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se la ride Jannik Sinner dopo aver vinto anche contro Ben Shelton, e non può fare altrimenti. Ventinovesima vittoria consecutiva per il tennista italiano che ha eguagliato Roger Federer, con la quinta striscia di vittorie più lunga di sempre sul cemento indoor. Un risultato ottenuto anche grazie ai progressi sul servizio, evidenti. Proprio questo ha fatto sorridere Jannik nella classica chiacchierata in campo dopo il match a Torino.

L'intervista di Sinner dopo la vittoria contro Shelton a Torino

Il padrone di casa Diego Nargiso ha sottolineato infatti quanto la battuta abbia aiutato il campione italiano nel match contro un altro big server: "Pensi che questo fondamentale, al quale avete lavorato tantissimo, ti stia entrando totalmente dentro il tuo gioco e ti permetta di venire fuori dai momenti difficili?”. Solita sincerità da parte dell’azzurro che, ridendo, ha ammesso: “Magari fosse sempre così. No, diciamo che stiamo lavorando tanto".

Il miglioramento sul servizio di Sinner e l'affetto del pubblico

Tornando serio, poi, Sinner ha ripercorso il match contro Shelton e come è riuscito a disinnescare la sua potenza: "Oggi Ben è stato molto aggressivo, soprattutto sulla mia seconda. Ho cercato di variare un po' di più, però anche di variare un po' la velocità, cosa che sono riuscito a fare soprattutto nel tie-break sul 5-3 per andare 6-3. Stiamo provando a fare le cose giuste. In questo periodo stiamo funzionando abbastanza bene".

Sicuramente un serenissimo Sinner ha mostrato ancora una volta il gradimento per l’atteggiamento del pubblico di Torino, che lo ha aiutato e non poco. Proprio per questo non poteva mancare un ringraziamento e una speranza in vista della semifinale contro De Minaur di sabato: "Mi avete aiutato tantissimo fino ad ora, quindi grazie mille. Domani è una partita importante. Vediamo come va e poi cerchiamo di andare il più lontano possibile in questo torneo. È di nuovo molto speciale essere qua, quindi vediamo".

Sinner pronto alla semifinale contro de Minaur

Appuntamento dunque in semifinale, con Sinner che affronterà per la tredicesima volta in carriera Alex De Minaur. Quest’ultimo non ha mai vinto e parte ovviamente sfavorito contro la sua bestia nera numero uno. La sfida è in programma alle ore 12, con la seconda semifinale che andrà in scena in serata tra Alcaraz e uno tra Zverev o Auger-Aliassime.