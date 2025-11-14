Sinner-Shelton alle ATP Finals, la diretta: Jannik già in semifinale, chiuderà il 2025 dietro Alcaraz

Jannik Sinner affronta oggi Ben Shelton in quello che è l'ultimo match della fase a gruppi delle ATP Finals. La partita è in programma non prima delle ore 14 e non ha particolare valore per la classifica finale. Sinner è già qualificato in semifinale come primo e conosce il nome del prossimo avversario che sarà de Minaur. La partita contro Shelton, numero 5 del mondo, vale solo per cercare di arrivare fino in fondo da imbattuto. Si tratta del confronto numero 9 tra i due, con Jannik che ha vinto gli ultimi 7 consecutivi. Dopo il successo di Alcaraz su Musetti, Sinner è già certo che non potrà chiudere il 2025 da numero uno ma si dovrà accontentare del secondo posto. Diretta TV in chiaro su Rai Due e su Sky, con streaming su Rai Play, Sky GO e NOW.

