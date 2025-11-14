Sinner-Shelton alle ATP Finals, la diretta: Jannik già in semifinale, chiuderà il 2025 dietro Alcaraz

Jannik Sinner affronta oggi Ben Shelton in quello che è l'ultimo match della fase a gruppi delle ATP Finals. La partita è in programma non prima delle ore 14 e non ha particolare valore per la classifica finale. Sinner è già qualificato in semifinale come primo e conosce il nome del prossimo avversario che sarà de Minaur. La partita contro Shelton, numero 5 del mondo, vale solo per cercare di arrivare fino in fondo da imbattuto. Si tratta del confronto numero 9 tra i due, con Jannik che ha vinto gli ultimi 7 consecutivi. Dopo il successo di Alcaraz su Musetti, Sinner è già certo che non potrà chiudere il 2025 da numero uno ma si dovrà accontentare del secondo posto. Diretta TV in chiaro su Rai Due e su Sky, con streaming su Rai Play, Sky GO e NOW.
Ben Shelton, chi è l'avversario di Sinner e i precedenti
Ben Shelton, numero 5 al mondo, e giocatore che sul cemento e genericamente sul veloce rende al meglio ha giocato già ben 8 volte contro l’azzurro. Se il primo precedente fece discutere con la sua esuberanza che mise in difficoltà Jannik sconfitto, in tre set, poi ecco il filotto negativo. Sette ko di fila, ultimi quelli in questa stagione in semifinale agli Australian Open, ai quarti di Wimbledon e ai quarti di Parigi.
Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino
Oggi alle ATP Finals di Torino si chiude la fase a gironi del torneo, con spazio poi alle semifinali in programma domani. Oltre ai due doppi in programma, ci saranno gli ultimi singolari: ad aprire le danze appunto Sinner-Shelton alle 14, inutile ai fini della classifica. Non prima delle 20:30 spazio a Zverev-Auger Aliassime. Ecco il programma:
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (ore 11:30)
Jannik Sinner vs Ben Shelton (Non prima delle 14:00)
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Christian Harrison / Evan King (Non prima delle 18:00)
Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime (Non prima delle 20:30)
Nel frattempo già noti i risultati dell'altro gruppo, con Alcaraz che ha chiuso il primo posto e de Minaur secondo (sarà lui l'avversario di Sinner. Musetti eliminato
ATP Finals 2025, oggi Sinner-Shelton: dove vederlo in tv e streaming, diretta in chiaro sulla Rai
Sinner-Shelton sarà trasmessa in diretta TV in chiaro con i tifosi italiani che ancora una volta potranno vedere il match dell'azzurro senza sottoscrivere l'abbonamento a Sky. L'emittente satellitare ha i diritti di tutto l'evento di Torino e trasmette tutti i match: la sfida tra il campione in carica italiano e l'americano si potrà seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming gratuito su Rai Play, a pagamento su Sky GO e NOW, servizi per abbonati. Telecronaca Rai affidata a Fiocchetti e Panatta, Sky a Pero-Bertolucci.