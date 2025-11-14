ATP Finals, oggi Sinner-Shelton e Zverev-Auger Aliassime a Torino: programma e dove vederle in TV

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner chiude oggi la sua fase a gironi delle ATP Finals con la partita contro Ben Shelton. La partita è in programma alle ore 14 e non cambierà l'esito del gruppo Borg con il tennista italiano già qualificato in semifinale grazie alle vittorie con Auger Aliassime e Zverev, e quello americano già eliminato. Nell'altra partita del girone, quella delle 20:30 tra Zverev e Auger Aliassime si decide il secondo classificato. Si tratta dell'ottavo confronto tra Sinner e Shelton con il primo in vantaggio 7-1 (ultimo nei quarti di Parigi) e del decimo tra Zverev e Auger con il tedesco avanti 6-3. Entrambe le partite saranno trasmesse in TV su Sky e in streaming su Sky GO e NOW, ma Sinner si potrà seguire in chiaro su Rai Due e Rai Play.

Sinner-Shelton oggi alle Finals, orario e dove vederla in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton e quella che oggi andrà in diretta TV in chiaro sulla Rai. Si potrà seguire su Rai Due con il racconto affidato alla coppia Fiocchetti-Panatta. Anche chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà seguire il match, visto che tutte le ATP Finals sono sull'emittente satellitare. Appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Per lo streaming sarà in chiaro su Rai Play, ma anche per abbonati su Sky GO e NOW.

ATP Finals, il programma di oggi a Torino: quando gioca Zverev contro Auger Aliassime

Il programma di oggi venerdì 14 novembre sarà aperto dal primo doppio che si giocherà alle 11:30. Alle 14 il primo singolare che vedrà impegnato Jannik Sinner contro Ben Shelton. A seguire nella sessione serale il secondo doppio, e poi a chiudere la fase a gironi l'ultimo confronto in singolare tra Zverev e Auger Aliassime.

