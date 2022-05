Sinner senza problemi contro Fratangelo: l’azzurro passa al secondo turno del Roland Garros Jannik Sinner conquista agevolmente il pass per il secondo turno del Roland Garros 2021 battendo con un netto 3-0 (6-3/6-2/6-3) lo statunitense Fratangelo.

A cura di Michele Mazzeo

Jannik Sinner conquista agevolmente il pass per il secondo turno del Roland Garros 2021 battendo con un netto 3-0 (6-3/6-2/6-3) lo statunitense Fratangelo. Il tennista azzurro, pur non giocando il suo tennis migliore, non ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi dell'avversario in un'ora e 51 minuti.

