Sinner sembra battuto, ma poi s’inventa una magia: Jannik fenomenale anche a calcio-tennis

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner dopo il trionfo agli Australian Open ha ringraziato i genitori per averlo sempre lasciato libero nelle sue scelte. Una di queste, la più fortunata, è stata senza dubbio quella di insistere sul tennis, nonostante in giovane età fosse abile anche nel calcio e nello sci. Un assaggio delle sue doti calcistiche, il numero uno al mondo del ranking ATP lo ha dato anche in occasione della pre-season in quel di Dubai.

Sinner a Dubai regala spettacolo nel calcio tennis

Come accaduto in passato, Jannik Sinner e il suo team si sono impegnati, ma anche divertiti, disputando a fine seduta un match di calcio-tennis. Un'occasione per defaticare, rilassarsi e anche fare ulteriormente squadra con il tennista che ha giocato in coppia con il preparatore atletico Panichi, contro il coach Vagnozzi e il fisioterapista Badio. Arbitro d'eccezione Darren Cahill che si è divertito a far da spettatore sul seggiolino.

La giocata di tacco da applausi di Jannik Sinner

Uno scambio in particolare è finito per circolare sui social, mostrando anche le doti balistiche di Sinner. Palleggio e assist per Panichi che di testa ha spedito il pallone dall'altra parte della rete. Qui Badio si è fatto trovare pronto, con una giocata velenosa che sembrava aver beffato il suo dirimpettaio: tocco profondo a mettere in difficoltà Sinner. Jannik dopo aver rincorso il pallone, si è ben disimpegnato in palleggio, optando poi per un bellissimo colpo di tacco di sinistro.

Traiettoria alta e vicina alla rete, quella disegnata dal tennista altoatesino, con Vagnozzi che ha provato a chiudere con un tocco di petto, nel tentativo di piazzare una sorta di palla corta. L'allenatore però non è riuscito nel suo intento con la sfera che è uscita di pochissimo. A sottolineare l'errore un urlo di disapprovazione, tra le risate della coppia formata da Jannik e Panichi. Una giocata quella dell'azzurro da autore.