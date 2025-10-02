Sinner scopre la statua realizzata in suo onore a Shanghai, ma non gli somiglia: la sua reazione

Jannik Sinner è già arrivato a Shanghai dove sabato inizierà la sua avventura nel Masters 1000 di cui è il campione in carica. Accoglienza trionfale per il campione di Pechino che ha ricevuto anche una bella sorpresa: è stata realizzata in suo onore una statua di terracotta con le sue sembianze. La reazione di Jannik? Divertita e divertente, con una battuta che ha fatto sorridere i presenti sottolineando la scarsa somiglianza.

Cosa significa la statua di Sinner a Shanghai

La statua di Jannik Sinner è vestita con l'armatura tradizionale di un guerriero dell'Esercito di Terracotta, ispirata alle famose statue dell'antica dinastia Qin in Cina. È una scultura personalizzata per celebrare la sua vittoria al Rolex Shanghai Masters 2024, con dettagli come la racchetta da tennis al posto di un'arma e un cappellino da tennis.

La battuta di Sinner dopo il regalo della statua del guerriero a Shanghai

Dunque gli organizzatori hanno voluto celebrare il campione 2024 con un regalo speciale. Jannik Sinner, dopo la sua prima conferenza stampa, ha sollevato il telo che nascondeva la statua a lui dedicata. Immortalato il campione italiano con indosso la tradizionale armatura di un guerriero del celebre "Esercito di terracotta", ispirato all'antica dinastia Qin. In mano, invece di un'arma, ecco la racchetta, con l'inconfondibile cappellino in testa.

In realtà la somiglianza non è evidente, con la statua che sembra avere le sembianze di un uomo con un'età superiore a quella di Sinner e soprattutto più massiccio. Sinner comunque ha gradito la sorpresa e ha reagito con una battuta: "Sembra decisamente più forte di me", indicando sé stesso. Un modo simpatico ed elegante di sottolineare le differenze con la statua, dimostrando comunque il proprio apprezzamento. E lo stesso numero due del mondo non ha perso tempo per fare una foto al regalo ricevuto. Uno scatto che sicuramente finirà sui propri canali social.