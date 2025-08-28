Sinner-Popyrin oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming
Jannik Sinner gioca oggi contro Alexei Popyrin il secondo turno degli US Open 2025. La partita non inizierà prima delle 19:00 ora italiana perché è la seconda in programma sul campo centrale Arthur Ashe. Il numero uno al mondo, che nell'incontro precedente ha battuto Vit Kopriva, affronta per la seconda volta in carriera l'australiano (36° nel ranking Atp). L'ultimo precedente risale al 2021 ed è favorevole al rivale, che s'impose nel torneo sulla terra rossa di Madrid. Sinner-Popyrin sarà visibile in diretta TV su SuperTennis e Sky, oltre che in streaming su SuperTennix, Sky Go e NOW.
A che ora gioca Sinner contro Popyrin agli US Open, orario e programma
Nel calendario odierno del quinto giorno degli US Open la sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin è la seconda in programma sull'Arthur Ashe Stadium, con inizio previsto intorno alle 19:00. Il primo incontro in assoluto, a partire dalle 17:30 ora italiana, è quello del tabellone femminile tra l'olandese Suzan Lamens e la polacca Iga Swiatek.
Sinner-Popyrin, dove vederla in tv e streaming e in chiaro
La partita tra Sinner e Popyrin sarà visibile a partire dalle 19 circa, in diretta e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre, numero 212 di Sky). Sky la trasmetterà sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport Tennis (numero 203). Sarà possibile seguire il match anche in live streaming Sky Go, NOW, SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP, al costo mensile di 1,99 euro per i non tesserati).
I precedenti tra Sinner e Popyrin, chi è l'avversario di Jannik
Alexei Popyrin arriva all'incontro con Jannik Sinner dopo aver battuto in 3 set Emil Ruusuvuori. Nel bilancio dei precedenti con il numero uno al mondo c'è una sola gara: risale al 2021, quando a Madrid l'australiano vinse in 2 set (7-6, 6-2). Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida s'è mostrato molto sicuro di sé: "Ogni giocatore ha punti deboli, c'è sempre un piano per provare a battere chiunque".
Popyrin occupa attualmente la 36ª posizione nel ranking Atp. Il suo migliore piazzamento è stato il 19° posto conquistato agli inizi del mese di agosto dopo aver conquistato i quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. È stato il momento migliore di una stagione in chiaroscuro, caratterizzata da 16 vittorie e 19 sconfitte. Il colpo che lo caratterizza è il dritto ma c'è un dato al servizio che fa capire quanto possa essere pericoloso: ha una media di ace a incontro che lo proietta a ridosso dei primi 10 tennisti del circuito. Terra battuta e cemento (proprio come agli US Open) sono le superfici che predilige.
L'australiano è poliglotta, parla correntemente 3 lingue: inglese, russo e spagnolo, idiomi che lo hanno aiutato nei suoi continui trasferimenti per gli allenamenti e per gli incontri. L'argentino Del Potro è il suo tennista di riferimento, tra gli sportivi apprezza molto Usain Bolt.