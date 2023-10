Sinner-Nishioka oggi in diretta al torneo ATP di Pechino, orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner-Nishioka è la partita degli ottavi del torneo ATP 500 di Pechino. In palio i quarti contro uno tra Rune e Dimitrov. Tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca oggi contro Nishioka nella partita degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano reduce dalla vittoria contro Evans, affronta il giapponese che al primo turno ha superato Shang. In palio i quarti contro uno tra Rune e Dimitrov, sognando la possibile semifinale contro Alcaraz che prima dovrà avere la meglio di Musetti. Eliminato l'altro italiano Arnaldi.

Sinner ha vinto l'unico precedente contro Nishioka. La sfida del China Open è in programma oggi domenica 1 ottobre non prima delle 7:30 sul campo Lotus. Diretta TV e streaming su Supertennis e Supertennix.

Torneo ATP 500 Pechino, a che ora gioca Sinner oggi contro Nishioka: orario e programma

La partita tra Sinner e Nishioka è in programma oggi domenica 1 ottobre sul campo Lotus, non prima delle 7:30 italiane. L'orario d'inizio dipende dalle partite che si giocheranno in precedenza sullo stesso campo ovvero Paolini-Haddad Maia e Etcheverry-Ruud. Nel caso in cui le due sfide dovessero prolungarsi allora l'orario di Sinner-Nishioka slitterà.

Dove vedere Sinner-Nishioka in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Nishioka in TV? La partita degli ottavi di finale del China Open sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky per gli abbonati. Orario d'inizio della partita non prima delle 7:30 italiane di domenica 1 ottobre. Diretta streaming di Sinner-Nishioka su Supertennis e sull'app Supertennix, gratuita per chi è in possesso della tessera FITP.

I precedenti tra Sinner e Nishioka

Sinner e Nishioka si conoscono, avendo già giocato contro in un’occasione. L’unico precedente risale a pochi mesi fa a Barcellona. Sulla terra rossa catalana, nella partita dei sedicesimi ad avere la meglio fu Sinner che s’impose in tre set sul giapponese. Nessun confronto sul cemento.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del torneo ATP 500 Pechino

In caso di vittoria contro Nishioka, Sinner nei quarti del torneo di Pechino affronterà uno tra Rune e Dimitrov con il primo favorito. Il tabellone nella parte alta potrebbe regalare in semifinale la supersfida tra Sinner e Alcaraz, anche se quest’ultimo dovrà prima avere la meglio di Musetti