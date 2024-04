video suggerito

Sinner nascosto da ombrelloni per girare uno spot, si blocca il lungomare: “Doveva restare segreto” Jannik Sinner dopo il trionfo di Miami e prima di spostarsi a Montecarlo per il primo torneo sulla terra rossa si è dedicato alla registrazione di uno sport, in gran segreto, al Tennis Club Ospedaletti. Qualcosa però è andato storto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

153 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto: Sanremonews

L'effetto Sinner colpisce ancora. Il tennista italiano numero 2 al mondo, reduce dal trionfo nel Masters di Miami, mentre si prepara per la stagione sulla terra rossa si è dedicato anche ad un'iniziativa commerciale. In gran segreto infatti Jannik si è recato a Ospedaletti presso il locale circolo tennis per girare uno spot. Quando le voci sulla presenza del campione italiano si sono sparse, si è creato il caos con la necessità di transennare la zona del lungomare.

Prima di recarsi a Montecarlo, dove parteciperà al prestigioso primo torneo sulla terra battuta, Sinner è stato impegnato presso il Tennis Club di Ospedaletti per la registrazione di uno spot con una troupe tedesca. L'impianto è stato ovviamente blindato, anche se le foto del giocatore "protetto" da ombrelloni e coperte (come quelle di Sanremonews) hanno iniziato a fare capolino. Riservatezza e anche un pizzico di mistero sul brand sponsorizzato dal tennista: si tratterebbe di una nota azienda a livello mondiale su cui vige il massimo riserbo.

La presenza di Sinner a Ospedaletti ovviamente ha attirato curiosi e appassionati che hanno provato a raggiungere il Tennis Club noto per una location suggestiva, con impianti sul mare. Una situazione che ha spinto gli agenti della polizia municipale a proteggere ulteriormente l'area, delimitandola con delle transenne. Tutto per impedire ai curiosi, ma anche ai fotografi e ai giornalisti, di poter raggiungere Sinner.

Inevitabilmente ci sono stati anche momenti concitati, con alcuni fan che hanno provato a spostarsi dal lungomare per provare a raggiungere l'Ospedaletti. Gli addetti sono riusciti a sventare la "minaccia", anche se è stato necessario bloccare proprio il lungomare e dunque ogni possibile accesso alla location. La registrazione è durata diverse ore e il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti ha dichiarato: "È stato mantenuto tutto segreto – ha dichiarato a primalariviera.it – ovviamente la troupe non voleva gente intorno. Ora che la notizia si è diffusa ci sono i vigili che controllano che nessuno entri".