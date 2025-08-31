Sinner mostra il suo lato umano: “Non sono una macchina, faccio fatica anche io a volte”

Sinner ha conquistato il pass per gli ottavi degli US Open 2025 battendo Denis Shapovalov ma il numero uno al mondo ha vissuto più di qualche momento di difficoltà nelle prime battute:”Non sono una macchina, faccio fatica anche io a volte”.

Il tennista italiano ha risposto così a chi gli chiedeva se sentisse la pressione di dover difendere il titolo di numero uno al mondo: "Ho pressioni, c'è tensione ed è normale. Sono in questa posizione da più di un anno e la devi gestire. O riesci a gestirla o non riesci. Però non sto pensando che sono il numero uno. Per il 90% vado in campo che sono sempre il favorito e lo devi gestire. Ci sono delle cose fuori dal campo che devi gestire però fa parte del lavoro. Meglio avere tutte queste cose che non averle".

Sinner: "

Sinner si è soffermato sull'importanza di "avere delle persone giuste intorno a te. Ti fanno vedere le cose in modo diverso e anche onestamente. Non sento di dover dimostrare sempre: sono umano e posso perdere come posso vincere, però ho dimostrato che posso vincere tornei importanti. Però non mi metto pressione che devo sempre dimostrare".

Nel corso conferenza stampa dopo la vittoria contro il canadese ha affermato: "Ero in un momento difficile oggi, ma ho cercato di starci mentalmente e sono contento". Shapovalov "ha giocato un ottimo tennis, ha servito molto bene. Ha retto abbastanza bene il mio servizio. Sul servizio non mi sento come vorrei in questo momento, lo devo accettare".

In merito alla sua prestazione ha spiegato di aver interpretato "tatticamente abbastanza bene la partita" e ha dichiarato: "Credo che oggi mentalmente ero in buona forma e oggi mi serviva quella parte. La partita è stata molto dura, c'era tensione, grandi sbalzi. Sono contento di come sono riuscito a stare in campo e portarla a casa".