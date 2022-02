Sinner-Hurkacz oggi in TV a Dubai: orario e diretta streaming Jannik Sinner sfiderà Hubert Hurkacz nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai. L’incontro inizierà alle ore 14 e sarà trasmesso in diretta TV anche in chiaro, e si potrà seguire pure in streaming. Chi vince sfiderà in semifinale Rublev o MacDonald.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner oggi disputerà i quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il numero 2 d'Italia affronterà l'amico Hubert Hurkacz. Questo match è particolarmente importante, perché chi vincerà tra i due la prossima settimana tornerà tra i primi 10 giocatori del mondo. Sinner-Hurkacz è il secondo match in programma e orientativamente non comincerà prima delle 14 e si potrà seguire sia in diretta TV che in streaming, anche in chiaro.

Dubai, dove vedere Sinner – Hurkacz in TV e streaming

Il torneo ATP 500 di Dubai viene trasmesso da Sky Sport, che manderà in onda l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Diretta già dalle 12 con Rublev-McDonald. Ma la sfida di Sinner sarà trasmessa anche su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e ciò significa che l'incontro dell'altoatesino si potrà seguire in chiaro. Sinner-Hurkacz invece sarà visibile in streaming sia con SkyGo che con Now, ma anche tramite SupertenniX.

Sinner a Dubai oggi, orario e programma della partita contro Hurkacz

Oggi sono in programma tutte e quattro le sfide dei quarti di finale. Sul campo centrale alle ore 11 scenderanno in campo il numero 2 del seeding Andrey Rublev e l'americano Mackenzie McDonald. Al termine di questo incontro toccherà a Sinner e Hurkacz. Dunque, a meno di un esito clamoroso, la partita non inizierà prima delle ore 13. Dalle 16 poi si disputeranno gli ultimi due quarti e cioè Djokovic-Vesely e Berankis-Shapovalov.

I precedenti tra Sinner e Hurkacz

Jannik Sinner e Hubert Hurkacz sono grandi amici e hanno giocato assieme anche il torneo di doppio proprio a Dubai. Questo di oggi sarà il terzo confronto ufficiale tra i due. Hurkacz si è imposto nella finale del 1000 di Miami, quella che al momento è la partita più importante della carriera per entrambi. Sinner si è preso la rivincita nelle ATP Finals.

Il tabellone di Dubai, il prossimo avversario di Sinner o Hurkacz

Sinner e Hurkacz sono collocati nella parte bassa del tabellone, sono la testa di serie numero 4 e 5 e hanno rispettato il pronostico. Chi si imporrà sfiderà il vincente di Rublev-McDonald. La parte alta del tabellone è presidiata dal numero 1 Djokovic, che vuole tornare a vincere e vuole confermarsi al primo posto della classifica.

Quanto guadagna chi si qualifica per le semifinali, il montepremi di Dubai

Sinner e Hurkacz qualificandosi per i quarti di finale si sono assicurati già oltre 76 mila euro, chi vincerà il turno e giocherà venerdì le semifinali avrà la certezza di guadagnare quasi 150 mila euro. Il vincitore del torneo tornerà a casa con oltre mezzo milione di euro.